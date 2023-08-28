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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هل مات زعيم فاجنر؟ جثته لم تظهر والتحقيق ما زال جاريًا |فيديوجراف

زعيم فاجنر
زعيم فاجنر

تفاصيل مقتل زعيم فاجنر يفجيني بريجوجين .. لا يوجد حتى الآن تأكيد رسمي على وفاة زعيم مجموعة المرتزقة يفجيني بريجوجين، بعد أن لاحظت سلطات الطيران اسمه في بيان الطائرة التي تحطمت في وقت سابق، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز بريطانية.

مقتل زعيم فاجنر

وتم انتشال 10 جثث من مكان الحادث، وفقا للمسؤولين، وتخضع الجثث  "للفحص الجيني"، وسط اتهامات تلاحق فلاديمير بوتين رئيس روسيا بالوقوف وراء اغتياله.

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فيما يتعلق بالطائرة نفسها، قالت السلطات إنها انتشلت الصندوقين الأسودين للرحلة من مكان الحادث، وهو ما من شأنه أن يساعدها في رسم صورة للحظات الأخيرة للطائرة.

للمزيد حول تفاصيل مقتل زعيم فاجنر والتكهنات حول كونه مازال حيًا وماذا قال الرئيس الأمريكي جو بايدن وكيف رد بوتين شاهد الفيديوجراف التالي:

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