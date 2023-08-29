الحسناء اللبنانية داليدا خليل تثير الجدل.. هل ارتبطت «قمر بيروت» بـ عمرو دياب؟..فيديوجراف

داليدا خليل.. هل تكون حبيبة عمرو دياب الجديدة؟ .. الفنانة اللبنانية داليدا خليل أثارت الجدل خلال الأشهر الماضية، حينما ظهرت بمجموعة من الصور بصحبة المطرب المصري عمرو دياب في منطقة الساحل الشمالي.

من هي داليدا خليل؟

الأمر الذي دفع البعض للحديث عن علاقة تجمع بين الثنائي، وهو ما لم يرد أو يعلق عليه عمرو دياب كعادته في السنوات الأخيرة، وسط كل ما يتردد عنه.

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