وقف سارة زكريا وعمر كمال وحمو بيكا والتحقيق مع رضا البحراوي.. تفاصيل| «فيديوجراف»

فيديو سارة زكريا وحسن شاكوش.. تعرضت المطربة اللبنانية سارة زكريا، للإيقاف من قبل نقابة المهن الموسيقية، مع استدعائها ومدير أعمالها ياسر الحريري للتحقيق بمقر النقابة.

فيديو سارة زكريا وحسن شاكوش

وأعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إيقاف عمر كمال وحمو بيكا عن العمل لمدة أسبوع بداية من يوم 3 سبتمبر وتغريمهما خمسين ألف جنيه.

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للمزيد حول فيديو سارة زكريا وحسن شاكوش في الساحل الشمالي، ولماذا قرر نقيب الموسيقيين مصطفى كامل وقف كل من سارة زكريا وعمر كمال وحمو بيكا وإحالة رضا البحراوي للتحقيق، شاهد الفيديوجراف التالي: