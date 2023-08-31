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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

وقف سارة زكريا وعمر كمال وحمو بيكا والتحقيق مع رضا البحراوي.. تفاصيل| «فيديوجراف»

سارة زكريا
سارة زكريا

فيديو سارة زكريا وحسن شاكوش.. تعرضت المطربة اللبنانية سارة زكريا، للإيقاف من قبل نقابة المهن الموسيقية، مع استدعائها ومدير أعمالها ياسر الحريري للتحقيق بمقر النقابة.

فيديو سارة زكريا وحسن شاكوش

وأعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إيقاف عمر كمال وحمو بيكا عن العمل لمدة أسبوع بداية من يوم 3 سبتمبر وتغريمهما خمسين ألف جنيه.

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للمزيد حول فيديو سارة زكريا وحسن شاكوش في الساحل الشمالي، ولماذا قرر نقيب الموسيقيين مصطفى كامل وقف كل من سارة زكريا وعمر كمال وحمو بيكا وإحالة رضا البحراوي للتحقيق، شاهد الفيديوجراف التالي:

سارة زكريا عمر كمال سارة زكريا وحسن شاكوش حسن شاكوش مصطفى كامل

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