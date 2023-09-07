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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

إمام عاشور
إمام عاشور

كواليس انضمام إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي كشفها التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، والذي قال إنه توقع انتقال إمام عاشور، زميله السابق في نادي الزمالك، إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

انضمام إمام عاشور إلى النادي الأهلي 

وقال سيف الجزيري، في تصريحات تليفزيونية: “توقعت انتقال إمام عاشور للأهلي، لمست ذلك الأمر من تصرفاته، له الحرية في حياته، عقب انتقاله لنادي ميتلاند الدنماركي تنبأت أنه سيعود على الأهلي، بعد ما عاد لمصر قال لي الدنيا صعبة في الدنمارك وغير قادر على التأقلم”.

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للمزيد حول كواليس انضمام إمام عاشور إلى النادي الأهلي وماذا قال عن ذلك زميله السابق سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك شاهد الفيديوجراف التالي: 

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