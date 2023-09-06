عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة «فيديوجراف»

حسن شحاتة ومرتضى
حسن شحاتة ومرتضى منصور

تصريحات فاروق جعفر .. الكابتن فاروق جعفر ، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، قال إن عضوية الكابتن حسن شحاتة، نجم الزمالك ومدرب منتخب مصر السابق، لن تُحذف أو تُلغى من نادي الزمالك. 

انتخابات الزمالك

وأضاف فاروق جعفر خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن ما ينشر بشأن إلغاء عضوية حسن شحاتة من قبل المستشار مرتضى منصور، أمر غير صحيح، موضحًا أن هذا الأمر على مسئوليته الشخصية.

اقرأ أيضًا: أمريكي يشهر إسلامه بسبب فتاة مصرية.. ما القصة؟ «فيديوجراف» 

ماجد الكدواني يبكي بسبب ابنته ويعتذر لزوجته على الهواء.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

فيديوهات مخلة مع أطفال وسيدات متزوجة.. تفاصيل سقوط صيدلي مدينة نصر «فيديوجراف»

ولفت فاروق جعفر إلي أن هناك موقف يريد الحديث عنه وهو قيام أحمد مرتضى منصور، بالحديث مع الكابتن حسن شحاتة أمس، وقال له بكل احترام : “أبويا لم يقوم بشطب عضويتك من نادي الزمالك، وأنه لا يستطيع أحد شطب عضوية حسن شحاتة من نادي الزمالك”.

طردني من البيت وحرمنا من الفلوس.. تفاصيل اتهامات فاطمة السويركي لوالدها الملياردير |فيديوجراف

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف


للمزيد حول تصريحات فاروق جعفر عن مرتضى منصور ونادي الزمالك وانتخابات الزمالك شاهد الفيديوجراف التالي: 

فاروق جعفر مرتضى منصور الزمالك نادي الزمالك انتخابات الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

نجل مرتضى منصور يجري وراء حسن شحاتة.. فاروق جعفر يروي القصة الكاملة

الشيخ زين ومراته وابنه.. لحظات مؤثرة من حادث عقار حدائق القبة| فيديو

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

مفاجأة.. أوسوريو يهدد بالرحيل عن الزمالك لهذا السبب| تفاصيل مثيرة

‏احتراق 32 توك توك واستخراج 70 إثر إندلاع النيران بجراج في حدائق القبة

موضوعات متعلقة

بسبب إيمان البحر درويش.. بلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش| فيديوجراف

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

حكاية أرض مصرية في بريطانيا طالب محمد الفايد باستقلالها.. وقصة ملكة أحبها.. فيديوجراف

شكلهم يفرح.. طلاب زراعة الأزهر ينشدون أغنية خاصة في حفل تخرجهم «فيديوجراف»

ترشيحاتنا

أمين عام اتحاد المستشفيات العربية: القضية الصحية مسئولية الجميع

سامح شكري: الجامعة العربية تفاعلت بكفاءة وسرعة مع الأزمة السودانية منذ اندلاعها

ترشيح النائب العام ورئيس المفوضين كأعضاء في التشكيل الجديد للمحكمة الدستورية

كاتب سعودي: مهرجان العلمين جعل من مصر مقصدا سياحيا

لم أكمل قراءة الفاتحة لألحق الإمام في الركوع فهل صلاتي صحيحة

بعد زيارته إلى مصر.. قطر تعلن عن زيارة مرتقبة للبرهان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق المؤتمر الصحفي لفيلم ORIGIN للمخرجة آفا دوفيرناي| صور

أبيض لافت.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها بلوك مختلف| شاهد

جد يتكفل بزواج حفيده يوم ولادته.. ماذا قال وفعل له؟

بسبب مظهرها.. سينتيا خليفة تخرج عن صمتها وتروى موقفا محرجا

فيديو

الكاف يفسخ تعاقده مع «بي إن سبورتس».. حتشوف ماتش الأهلي فين|فيديو جراف

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة «فيديوجراف»

بسبب «أرز و خضار ولحمة».. تسمم 98 شخصا في حفل زفاف بالمنيا

ثمنه خرافي.. جورجينا تثير الجدل فى فينيسيا السينمائى بارتداء عقد ماسى| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ