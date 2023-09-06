براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة «فيديوجراف»

تصريحات فاروق جعفر .. الكابتن فاروق جعفر ، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، قال إن عضوية الكابتن حسن شحاتة، نجم الزمالك ومدرب منتخب مصر السابق، لن تُحذف أو تُلغى من نادي الزمالك.

انتخابات الزمالك

وأضاف فاروق جعفر خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن ما ينشر بشأن إلغاء عضوية حسن شحاتة من قبل المستشار مرتضى منصور، أمر غير صحيح، موضحًا أن هذا الأمر على مسئوليته الشخصية.

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ولفت فاروق جعفر إلي أن هناك موقف يريد الحديث عنه وهو قيام أحمد مرتضى منصور، بالحديث مع الكابتن حسن شحاتة أمس، وقال له بكل احترام : “أبويا لم يقوم بشطب عضويتك من نادي الزمالك، وأنه لا يستطيع أحد شطب عضوية حسن شحاتة من نادي الزمالك”.



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