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ماجد الكدواني يبكي بسبب ابنته ويعتذر لزوجته على الهواء.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

ماجد الكدواني وابنته
ماجد الكدواني وابنته مع صاحبة السعادة إسعاد يونس

حلقة ماجد الكدواني مع صاحبة السعادة إسعاد يونس .. الفنان ماجد الكدواني، حل ضيفا على برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية إسعاد يونس والمذاع عبر قناة “دي إم سي”؛ للحديث عن العديد من أسرار حياته الشخصية، وكواليس أعماله الفنية.

حلقة ماجد الكدواني مع صاحبة السعادة

بكي الفنان ماجد الكدواني خلال الهواء، لحظة رؤية ابنته ساندرا باستديو صاحبة السعادة، كما قبل يد الفنانة إسعاد يونس تعبيرا عن فرحته بوجود ابنته.

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للمزيد حول ملخص حلقة ماجد الكدواني مع صاحبة السعادة إسعاد يونس ومن هي بنت ماجد الكدواني ولماذا بكى بسببها خلال الحلقة شاهد الفيديوجراف التالي:

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