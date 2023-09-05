ماجد الكدواني يبكي بسبب ابنته ويعتذر لزوجته على الهواء.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

حلقة ماجد الكدواني مع صاحبة السعادة إسعاد يونس .. الفنان ماجد الكدواني، حل ضيفا على برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية إسعاد يونس والمذاع عبر قناة “دي إم سي”؛ للحديث عن العديد من أسرار حياته الشخصية، وكواليس أعماله الفنية.

حلقة ماجد الكدواني مع صاحبة السعادة

بكي الفنان ماجد الكدواني خلال الهواء، لحظة رؤية ابنته ساندرا باستديو صاحبة السعادة، كما قبل يد الفنانة إسعاد يونس تعبيرا عن فرحته بوجود ابنته.

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