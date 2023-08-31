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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

أوكرانيا تستخدم أسلوبا
أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا

طائرات أوكرانيا الورقية .. منذ الأيام الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي بدأت في فبراي 2022، لم تتوقف أوكرانيا عن مطالبة شركائها الغربيين بتزويدها بطائرات مقاتلة، لإحداث تغيير حاسم في الطريقة التي تُدار بها الحرب.

طائرات أوكرانيا

أمام هذا الإصرار بادرت حكومة أستراليا عبر شركة SYPAQ Systems ومقرها ملبورن، إلى تسليم عدة طائرات بدون طيار إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

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للمزيد حول تطورات حرب أوكرانيا وروسيا وكل ما تريد معرفته عن طائرات أوكرانيا الورقية التي سلمتها أستراليا إلى كييف شاهد الفيديوجراف التالي: 

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