طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

طائرات أوكرانيا الورقية .. منذ الأيام الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي بدأت في فبراي 2022، لم تتوقف أوكرانيا عن مطالبة شركائها الغربيين بتزويدها بطائرات مقاتلة، لإحداث تغيير حاسم في الطريقة التي تُدار بها الحرب.

طائرات أوكرانيا

أمام هذا الإصرار بادرت حكومة أستراليا عبر شركة SYPAQ Systems ومقرها ملبورن، إلى تسليم عدة طائرات بدون طيار إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

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