ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

راخي ساوانت تعتنق الإسلام .. قررت الممثلة الهندية راخي ساوانت اعتناق الإسلام، والتعرف على أركانه والامتثال لتعليماته ثم ظهرت في فيديو جديد أثناء تأديتها العمرة، وهي مرتدية الحجاب والعباءة وتلمس الكعبة وتنهمر الدموع من عينيها، الأمر الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي.

راخي ساوانت تعتنق الإسلام

الممثلة الهندية راخي ساوانت نشرت مقطع فيديو عبر إنستجرام، لتوثق من خلاله تأديتها للعمرة في بيت الله الحرام، وتقتحم زحام الحجاج، لتتمكن في النهاية من الوصول إلى قبلتها، وتلمس الكعبة مرتدية الزي الأبيض الخاصة بالعمرة، إلى جانب لفة حجاب بسيطة تكسو ملامحها الوقار والهيبة من عظمة المكان»، ثم بعد ذلك نشرت عدة مقاطع أخرى توثق رحلة العمرة.

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