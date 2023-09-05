طردني من البيت وحرمنا من الفلوس.. تفاصيل اتهامات فاطمة السويركي لوالدها الملياردير |فيديوجراف

اتهامات فاطمة السويركي لوالدها رجل الأعمال صاحب محلات التوحيد والنور .. كشفت فاطمة السويركي، ابنة رجل الأعمال سيد السويركي صاحب محلات التوحيد والنور، تفاصيل اتهامها لوالدها بطردها من منزلها وبيع جميع ممتلكاتها وأثاثها المنزلي.

اتهامات فاطمة السويركي لوالدها

وقالت فاطمة السويركي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة والمذاع مساء الاثنين عبر فضائية etc، أن اللجنة التي تولت إدارة شؤون أعمال والدها في أثناء فترة حبسه حددت لها ولأخوتها راتبا جيدًا، ولكن والدها خفض هذا الراتب إلى النصف بعد خروجه من الحبس.

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