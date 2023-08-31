أخت سفاح الجيزة تكشف أسرارًا جديدة بشأن قضية شقيقها: المسلسل كذب وأخويا قذافي مثقف وحافظ القرآن «فيديوجراف»

تحظى تفاصيل قضية سفاح الجيزة قذافي فراج بنصيب كبير من البحث على منصات التواصل الاجتماعي ومنصة جوجل، للتعرف على جرائم سفاح الجيزة التي ارتكبها والتي تسببت في حصوله على 3 أحكام بالإعدام بتهم القتل مع سبق الإصرار والترصد.

تفاصيل قضية سفاح الجيزة

شقيقة قذافي فراج المعروف إعلاميًا بـ سفاح الجيزة المتهم بقتل 4 أشخاص، بينهم زوجته وصديقه، قالت في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن كل ما ينشر في مسلسل سفاح الجيزة والصحافة عن قضية سفاح الجيزة و اتهامه بالجرائم المنسوبة له كذب، وأن والدتها احسن سيدة في الدنيا و أن كل اخواتها و أولادهم خريجين أزهر، وأن هذا ابتلاء، وأن قذافي فراج أحسن شخص في الدنيا متعلم و مثقف و حافظ للقرآن وأن والدتها احسن سيدة في الدنيا وقامت بتربيتهم أحسن تربية وان الاعلام و المسلسل هو الذي يسكب البنزين على القضية لإشعالها.

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