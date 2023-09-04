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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بسبب إيمان البحر درويش.. بلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش| فيديوجراف

بلاغ ضد حسن شاكوش
بلاغ ضد حسن شاكوش بسبب شائعة وفاة إيمان البحر درويش

 كشف أحمد يحيى فايد، محامي أسرة الفنان إيمان البحر درويش، عن تقدّمه ببلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش، بسبب تورّط الأخير في نشر شائعة وفاة «درويش».

شائعة وفاة إيمان البحر درويش

محامي إيمان البحر درويش كتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «قام المدعو حسن شاكوش عبر حسابه الرسمي الموثق بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك والمسمى حسن شاكوش -Hassan Shakosh بإذاعة خبر وفاة موكلى الفنان إيمان البحر درويش، وذلك يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 وقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية.. إنا لله وإنا إليه راجعون الفنان إيمان البحر درويش في ذمة الله».

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للمزيد حول شائعة وفاة إيمان البحر درويش والتي أطلقها حسن شاكوش على الفنان إيمان البحر درويش ورد فعل أسرة إيمان البحر درويش بتقدمهم بـ بلاغ إلى النائب العام شاهد الفيديوجراف التالي: 

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