زيلينسكي يصل دبلن قبيل قمة المجتمع السياسي الأوروبي.. ويستعد للقاء مبعوثي ترامب قبل توجههما لموسكو

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة الأيرلندية دبلن، اليوم الأربعاء، لإجراء مباحثات مع شركاء بلاده، قبيل انطلاق قمة المجتمع السياسي الأوروبي غدًا الخميس، وسط تحركات دبلوماسية أمريكية لاستئناف جهود تسوية الأزمة الأوكرانية.

وقال زيلينسكي - حسبما أوردت صحيفة "كييف إندبندنت" - إنه من المقرر عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الشركاء اليوم وغدا، مشيرا إلى أن أيرلندا ستشهد أيضا لقاء مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وكان ويتكوف وكوشنر قد أعلنا عزمهما التوجه إلى موسكو غدًا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك عقب محادثات السلام التي استمرت يومين بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة في أبوظبي.

وقال كوشنر - للصحفيين - "نرى بعض الفرص المتاحة والإمكانيات"، مضيفا أنهما سيتوجهان بعد ذلك إلى دبلن لإجراء محادثات مع زيلينسكي عقب قمة المجتمع السياسي الأوروبي.