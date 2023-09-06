فيضانات إسطنبول الكارثية .. الكشف عن حجم الخسائر البشرية والمادية | فيديوجراف

فيضانات إسطنبول .. السلطات التركية أعلنت اليوم الأربعاء عن تضرر العديد من المنازل وأماكن العمل نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة إسطنبول الليلة الماضية، مشيرة إلى أنه وفق النتائج الأولية، فإن 1754 منزلا ومكان عمل تأثرت بسبب هذه الأمطار الغزيرة.

فيضان إسطنبول

ووفقا لـ "تركيا الآن"، أصدر والي إسطنبول، داوود جول، بيانا قال فيه إن "السيول حدثت في مناطق شمال إسطنبول نتيجة للأمطار الغزيرة التي هطلت حوالي الساعة 21:00 من يوم 5 سبتمبر 2023"، ليتصدر البحث عبارات مثل "أمطار إسطنبول"، و"فيضانات تركيا".

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