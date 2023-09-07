هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب على السوشيال ميديا .. أكد حسام لطفي، محامي شيرين عبدالوهاب، أن الفنانة وثقت في أحد الأشخاص كان يعمل مديرًا لأعمالها لفترة إلا أنه استولى على قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعوائدها، التي تتجاوز المليون دولار، لافتًا إلى أنه نشر أغاني لـ شيرين عبدالوهاب على تلك الصفحات، وتسبب في مشاكل قضائية بينها وبين الشركة المنتجة.

سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب

حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب في الدفاع عن حقوقها أمام الشركة المنتجة.

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وأكد حسام لطفي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة ، والمذاع عبر فضائية etc، أنه تقدم ببلاغ ضده ، وأنه يخضع للتحقيق لأنها جريمة من جرائم المعلومات وتصل العقوبة فيها للسجن 3 سنوات وتعويض.

للمزيد حول استيلاء مدير أعمال شيرين السابق على حسابات السوشيال ميديا الخاصة بها وماذا فعل مع إحدى الشركات وما رد فعل محامي شيرين عبدالوهاب شاهد الفيديوجراف التالي: