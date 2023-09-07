عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب على السوشيال ميديا .. أكد حسام لطفي، محامي شيرين عبدالوهاب، أن الفنانة وثقت في أحد الأشخاص كان يعمل مديرًا لأعمالها لفترة إلا أنه استولى على قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعوائدها، التي تتجاوز المليون دولار، لافتًا إلى أنه نشر أغاني لـ شيرين عبدالوهاب على تلك الصفحات، وتسبب في مشاكل قضائية بينها وبين الشركة المنتجة.

سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب

حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب في الدفاع عن حقوقها أمام الشركة المنتجة.

اقرأ أيضًا: حكاية أرض مصرية في بريطانيا طالب محمد الفايد باستقلالها.. وقصة ملكة أحبها.. فيديوجراف 

فيضانات إسطنبول الكارثية .. الكشف عن حجم الخسائر البشرية والمادية | فيديوجراف

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة «فيديوجراف»

وأكد حسام لطفي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة ، والمذاع عبر فضائية etc، أنه تقدم ببلاغ ضده ، وأنه يخضع للتحقيق لأنها جريمة من جرائم المعلومات وتصل العقوبة فيها للسجن 3 سنوات وتعويض.

فيضانات إسطنبول الكارثية .. الكشف عن حجم الخسائر البشرية والمادية | فيديوجراف

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة «فيديوجراف»

للمزيد حول استيلاء مدير أعمال شيرين السابق على حسابات السوشيال ميديا الخاصة بها وماذا فعل مع إحدى الشركات وما رد فعل محامي شيرين عبدالوهاب شاهد الفيديوجراف التالي:

شيرين عبدالوهاب شيرين أغاني شيرين مدير أعمال شيرين محامي شيرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

الأرصاد تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

تركت بخزينة النادي نصف مليار جنيه|مرتضى منصور يوجّه رسالة لجماهير الزمالك والشعب المصري

قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

موضوعات متعلقة

ماجد الكدواني يبكي بسبب ابنته ويعتذر لزوجته على الهواء.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

فيديوهات مخلة مع أطفال وسيدات متزوجة.. تفاصيل سقوط صيدلي مدينة نصر «فيديوجراف»

طردني من البيت وحرمنا من الفلوس.. تفاصيل اتهامات فاطمة السويركي لوالدها الملياردير |فيديوجراف

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

بسبب إيمان البحر درويش.. بلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش| فيديوجراف

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

حكاية أرض مصرية في بريطانيا طالب محمد الفايد باستقلالها.. وقصة ملكة أحبها.. فيديوجراف

ترشيحاتنا

أمين الناتو: لا مؤشر على هجوم روسي متعمد على رومانيا

البورصة المصرية تربح 10 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير بندر بن سعود

الإعدام لـ 11 متهما في قضية صاحب محل الفقير بـ الجيزة

خلال استقباله البرهان.. تميم بن حمد: قطر حريصة على إنهاء القتال في السودان

التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ 116 ألف مريض إدمان مجانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بلوزة سوداء.. مي كساب تستعرض رشاقتها في إطلالة لافتة |شاهد

عادة يومية تسبب تصلب الشرايين وجلطات القلب.. توقف عنها

تسرع الإصابة بـ آلزهايمر والشيخوخة وأمراض القلب.. عادات خاطئة توقف عنها

لماذا يروج له المشاهير؟ فوائد الجلوس في بانيو مليء بالثلج

فيديو

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

مفاجأة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الحكومة الأخير.. فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ