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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

تحذير من زلزال جديد
تحذير من زلزال جديد وتسونامي

تنبؤات العالم الهولندي فرانك هوجربيتس .. أثار العالم الهولندي الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية، خاصة بعد أن تبين أنه قد تنبأ بوقوع زلزال كبير قبل أيام من زلزال المغرب الذي تسبب بمقتل وإصابة الآلاف.

توقعات العالم الهولندي 

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات جبال الأطلس الكبير في المغرب فجر السبت الماضي، وحصد أرواح نحو 3000 شخص وتسبب في إصابة وتشريد الآلاف. وهذا الزلزال هو الأكثر فداحة من حيث عدد القتلى في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا منذ عام 1960 والأقوى منذ أكثر من قرن، بحسب "العربية".

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للمزيد حول تنبؤات العالم الهولندي فرانك هوجربيتس بشأن زلزال إسبانيا وزلزال البرتغال وتنبئه من قبل بـ زلزال المغرب شاهد الفيديوجراف التالي:

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