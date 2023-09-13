زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

تنبؤات العالم الهولندي فرانك هوجربيتس .. أثار العالم الهولندي الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية، خاصة بعد أن تبين أنه قد تنبأ بوقوع زلزال كبير قبل أيام من زلزال المغرب الذي تسبب بمقتل وإصابة الآلاف.

توقعات العالم الهولندي

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات جبال الأطلس الكبير في المغرب فجر السبت الماضي، وحصد أرواح نحو 3000 شخص وتسبب في إصابة وتشريد الآلاف. وهذا الزلزال هو الأكثر فداحة من حيث عدد القتلى في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا منذ عام 1960 والأقوى منذ أكثر من قرن، بحسب "العربية".

اقرأ أيضًا: فيضانات إسطنبول الكارثية .. الكشف عن حجم الخسائر البشرية والمادية “فيديوجراف”

للمزيد حول تنبؤات العالم الهولندي فرانك هوجربيتس بشأن زلزال إسبانيا وزلزال البرتغال وتنبئه من قبل بـ زلزال المغرب شاهد الفيديوجراف التالي: