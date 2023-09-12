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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

الإعصار دانيال
الإعصار دانيال

تحذير من تكرار إعصار دانيال أو العاصفة دانيال بسبب التغيرات المناخية وحالة الطقس .. أكد الدكتور هشام العسكري، أستاذ نظم علوم الأرض والاستشعار عن بُعد، أن الوقود الأساسي للأعاصير هو بخار الماء، موضحًا أن هناك أعاصير ستقع بالبحر المتوسط تتشابه مع الأعاصير الاستوائية، وأن العاصفة دانيال بداية الأعاصير ومحتمل حدوثها مستقبلا.

إعصار دانيال

العسكري قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن العاصفة دانيال أو إعصار دانيال بداية لما هو قادم في منطقة البحر المتوسط، وما يحدث هو شيء متوقع.

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للمزيد حول حالة الطقس وكل تفاصيل العاصفة دانيال أو إعصار دانيال ومتى تنتهي شاهد الفيديوجراف التالي:

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