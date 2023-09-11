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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شمس الكويتية تبحث عن «راجل تافه»: طليقي سبب قص شعري| فيديوجراف

شمس الكويتية
شمس الكويتية

كشفت الفنانة شمس الكويتية عن سر قص شعرها ، ومواصفات الرجل الذى ترغب فى الزواج منه، وذلك خلال لقائها ببرنامج Gossips. 

تصريحات شمس الكويتية

وقالت شمس الكويتية: “لا أعرف لماذا دائمًا أحب أن أقص شعرى، ولكن هذا مرتبط بحالتى النفسية عندما أكون مطلقة أقوم بقص شعرى،  عندما أتعرض إلى خبر حزين أقص شعري”، ليتصدر البحث عبارة "شمس الكويتية إنستجرام" لمشاهدة صور شمس الكويتية.

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للمزيد حول تصريحات شمس الكويتية وماذا قالت عن طليقها ومسلسل سره الباتع ومشاركتها مع خالد يوسف شاهد الفيديوجراف التالي: 

شمس الكويتية تصريحات شمس الكويتية شمس الكويتية إنستجرام شمس سره الباتع

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