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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو بعد تركيب دعامات بالقلب.. خاص

محمد الحلو
محمد الحلو
أحمد إبراهيم

كشف مصدر من نقابة المهن الموسيقية عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو، مؤكدا أنه لا يزال داخل العناية المركزة، حيث يخضع للملاحظة الطبية لاستقرار على حالته الصحية. 

وأوضح المصدر فى تصريح لصدى البلد : أن الحالة الصحية للفنان محمد الحلو تشهد تحسنا ملحوظا، ومن المتوقع نقله من العناية المركزة خلال اليومين المقبلين، بعد استقرار حالته وتجاوز المرحلة الحرجة.

مصطفى كامل يطمئن الجمهور 

من ناحية أخرى، طمأن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، جمهور الفنان محمد الحلو على حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى وخضوعه لعملية جراحية، مُوجهاً له رسالة دعم ومحبة، ومتمنياً له التعافي والعودة سريعاً إلى نشاطه الفني.

ونشر مصطفى كامل عبر حسابه الرسمي رسالة أعلن خلالها نجاح العملية الجراحية ومغادرة محمد الحلو غرفة العمليات، معبراً عن سعادته بالخبر، حيث كتب: «اللهم لك الحمد والشكر، غادر الفنان الكبير والأخ الكبير والصديق العظيم محمد الحلو غرفة العمليات بعد إتمام العملية، وبإذن الله يتم شفاؤك على خير يا حبيب الدنيا كلها».

ولاقت رسالة نقيب الموسيقيين تفاعلاً واسعاً بين محبي الفنان محمد الحلو، الذين أعربوا عن سعادتهم بتجاوز الجراحة، وحرصوا على توجيه رسائل الدعم والدعاء له بالشفاء العاجل، متمنين أن يستعيد عافيته في أقرب وقت.

وشهدت الساعات الماضية تدفقاً كبيراً من رسائل التضامن والدعوات بالشفاء للفنان محمد الحلو، سواء من أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، أو من زملائه بالوسط الفني ومحبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن تمنياتهم له بتجاوز هذه الأزمة الصحية والعودة سريعاً إلى نشاطه الفني.

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