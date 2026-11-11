زيلينسكي: نرغب في تحقيق نتائج بمحادثات السلام قبل نهاية العام وسنبذل كل ما في وسعنا

أكد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا ترغب في تحقيق نتائج بمحادثات السلام قبل نهاية العام وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن لقاء مرتقب يجمعه بالمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، يوم الخميس، في العاصمة الأيرلندية دبلن، وذلك عقب انتهاء محادثاتهما المقررة مع المسؤولين الروس، في تحرك دبلوماسي جديد بشأن مستقبل الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال “زيلينسكي”، في منشور عبر منصة «إكس»، إن اللقاء يأتي لمراجعة نتائج المحادثات الأمريكية الروسية والتنسيق بشأن الخطوات المقبلة، في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.