روسيا ترفض نشر قوات عسكرية أجنبية في أوكرانيا وتصفه بـ السيناريو المرفوض تماما

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، رفض بلادها نشر أي قوات عسكرية أجنبية في أوكرانيا، معتبرة أن هذا السيناريو مرفوض تماما بالنسبة لموسكو.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) عن زاخاروفا قولها، خلال إحاطة إعلامية، ردًا على سؤال بشأن إجراء أول مناورات عسكرية لـ "قوات متعددة الجنسيات من أجل أوكرانيا"، في إطار "تحالف الراغبين"، عشية مفاوضات أبوظبي: "وفقًا لسيناريو التدريبات، يجري التمرن خلال المناورات على نشر كتيبة مسلحة أوروبية في أوكرانيا بعد انتهاء الأعمال القتالية، وهذا سيناريو مرفوض تمامًا بالنسبة لروسيا، وقد أعلنّا ذلك مرارًا على جميع المستويات الممكنة".