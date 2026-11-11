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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محادثات أبو ظبي تحرك ملف حرب أوكرانيا.. الكرملين يكشف تفاصيل لقاء مرتقب بين بوتين ومبعوثي ترامب

يوري أوشاكوف
يوري أوشاكوف
القسم الخارجي

وصف الكرملين المحادثات الثلاثية بشأن الحرب في أوكرانيا، التي استضافتها العاصمة الإماراتية أبو ظبي بوساطة أمريكية، بأنها «جوهرية ومفيدة للغاية»، في تطور دبلوماسي يأتي وسط تحركات مكثفة لإحياء مسار التسوية، وترقب لقاءات جديدة تجمع مسؤولين روسًا وأمريكيين وأوكرانيين.

وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن الرئيس الروسي من المقرر أن يلتقي بالمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، خلال النصف الأول من يوم الخميس، لمناقشة نتائج المفاوضات التي استمرت يومين في أبو ظبي.

وأوضح أوشاكوف أن إمكانية إجراء محادثات مباشرة بين روسيا وممثلين عن الدول الأوروبية ستكون مطروحة للنقاش، مشيرًا إلى أن تحديد طبيعة هذه الاتصالات وشكلها سيتوقف على نتائج المباحثات التي جرت في العاصمة الإماراتية.

وفي السياق ذاته، قال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إن زيارته المرتقبة إلى موسكو تهدف إلى مراجعة ما جرى بحثه في أبو ظبي، معربًا عن اعتقاده بوجود فرص يمكن البناء عليها لدفع المفاوضات إلى الأمام.

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يعتزم لقاء ويتكوف وكوشنر في العاصمة الأيرلندية دبلن يوم الخميس، عقب انتهاء محادثاتهما المقررة مع الجانب الروسي، في خطوة تعكس استمرار التواصل الأمريكي مع طرفي الحرب.

وتكتسب مفاوضات أبو ظبي أهمية خاصة باعتبارها أول محادثات سلام ثلاثية مباشرة بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة منذ المباحثات التي استضافتها جنيف في فبراير الماضي، وسط مساعٍ أمريكية للوصول إلى تفاهمات بشأن إنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2022.

وتتجه الأنظار إلى نتائج لقاء بوتين بالمبعوثين الأمريكيين، وما إذا كانت ستسفر عن خطوات جديدة نحو استئناف المفاوضات، أو تفتح الباب أمام مشاركة أوروبية في المسار الدبلوماسي، خاصة أن الملفات الخلافية بين موسكو وكييف لا تزال تمثل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب.

الكرملين الحرب في أوكرانيا أبو ظبي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر روسيا

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