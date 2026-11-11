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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وفاة ألكسندر دارتشييف سفير روسيا لدى واشنطن.. والخارجية الروسية تكشف التفاصيل

وفاة ألكسندر دارتشييف سفير روسيا لدى واشنطن
وفاة ألكسندر دارتشييف سفير روسيا لدى واشنطن
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، وفاة ألكسندر دارتشييف، سفير موسكو لدى الولايات المتحدة الأمريكية، عن عمر ناهز 66 عامًا، في خبر أثار الاهتمام داخل الأوساط الدبلوماسية، نظرًا إلى أهمية منصبه في العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان رسمي، إن دارتشييف توفي في 11 نوفمبر 2026، معربة عن بالغ حزنها لرحيل الدبلوماسي الذي وصفته بأنه شخصية بارزة، وقائد متمرس، وزميل ومرشد يحظى بالتقدير، مشيدة بخبرته الواسعة في الشؤون الأمريكية.

وكان دارتشييف قد تولى منصب سفير روسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية في مارس 2025، خلفًا للسفير أناتولي أنتونوف، وذلك في مرحلة اتسمت بتعقيدات كبيرة في العلاقات الثنائية، وسط محاولات لاستعادة قنوات التواصل الدبلوماسي بين البلدين.

ويمتلك السفير الراحل مسيرة دبلوماسية طويلة، إذ عمل في السفارة الروسية بواشنطن خلال الفترة من 2005 إلى 2010، قبل أن يتولى مناصب مختلفة داخل وزارة الخارجية الروسية.
 

كما شغل منصب سفير بلاده لدى كندا بين عامي 2014 و2021، وترأس لاحقًا إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية لمدة أربع سنوات.

وجاء تعيين دارتشييف في واشنطن بعد موافقة أمريكية على ترشيحه، في خطوة ارتبطت بالاتصالات الروسية الأمريكية الرامية إلى معالجة الخلافات الدبلوماسية وإعادة ترتيب العلاقات بين الجانبين.

ويأتي الإعلان عن وفاته في وقت تشهد فيه العلاقات بين موسكو وواشنطن ملفات شائكة، تتصدرها الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية ومستقبل التعاون السياسي والأمني بين القوتين.

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