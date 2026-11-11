الكرملين ينفي صلة روسيا بجندي أمريكي اعتُقل في بريطانيا للاشتباه بالتجسس

نفى الكرملين، اليوم الأربعاء، وجود أي علاقة لروسيا بجندي في الجيش الأمريكي اعتقلته السلطات البريطانية للاشتباه في تقديمه المساعدة للاستخبارات الروسية.

وكانت السلطات البريطانية قد اعتقلت الجندي، البالغ من العمر 41 عاما، أمس الثلاثاء، للاشتباه في تورطه في أنشطة تجسس لصالح موسكو، فيما أشارت المعلومات إلى أنه كان يتولى مسؤولية التعامل مع معلومات حساسة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردا على سؤال بشأن القضية، إن موسكو لا تربطها أي صلة بالواقعة، مضيفا: «ليس لنا أي علاقة على الإطلاق بهذا الأمر، ولا علاقة له بنا على الإطلاق».