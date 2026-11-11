البابا تواضروس يلتقي كهنة كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية وأسرهم اليوم

يلتقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، كهنة قطاع كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية ومنشية الصدر، بحضور أسرهم، وذلك في إطار اللقاءات الرعوية التي يحرص قداسته على عقدها مع الآباء الكهنة وأسرهم.

ومن المقرر أن يتضمن اللقاء عظة لقداسة البابا تواضروس الثاني، ويُذاع في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر عدد من القنوات الفضائية المسيحية، وهي: وCTV، وME Sat، وLogos TV.

كما يمكن متابعة اللقاء عبر صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والصفحة الرسمية للكنيسة (Coptic Orthodox Church)، بالإضافة إلى قناة COC.

ويأتي اللقاء في إطار اللقاءات الرعوية التي يحرص قداسة البابا تواضروس الثاني على عقدها مع الآباء الكهنة، وأسرهم، لمتابعة شؤون الخدمة والكنيسة وتعزيز التواصل معهم.