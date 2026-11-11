تخريج دفعة جديدة من معهد المشورة بالمعادي بحضور البابا تواضروس

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس، حفل تخريج دفعة جديدة من معهد المشورة بالمعادي، ممن أنهوا دراستهم للحصول على درجة الدبلومة في المشورة المسيحية، حيث بلغ عدد الخريجين ٨٠ شخصًا.

كما تم خلال الحفل الذي حمل اسم "ثمار تدوم" تخريج مجموعات من الحاصلين على دورات متخصصة، وهي دورة "أصدقاء المفلوج" لتقديم الدعم النفسي لمرضى الأورام وطريحي الفراش، وبلغ عددهم ١٦ شخصًا، ودورة الدعم النفسي لزوجات الآباء الكهنة نفسي بإجمالي ٣٢ زوجة.

وامتد عمل معهد المشورة بالمعادي إلى الإسكندرية حيث تم تنظيم دورة المشيرين هناك، لمدة ثلاث سنين وتم تخريج ١٣ شخصًا منها اليوم، إلى جانب ١٦ شخصًا من دورة الأشابين لإرشاد حديثي الزواج.

تضمن الحفل تقديم شعار المعهد، والذي حمل رؤيته وأهداف الدراسة فيه، وعرض لثمار عمل المعهد خلال السنة المنتهية، ورؤية السنة المقبلة، وتم إطلاق برنامج الماچستير لأول مرة بالمعهد.

وألقى الأنبا دانيال مطران المعادي، والأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه بالإسكندرية، كلٌ كلمة، واختتم الحفل بكلمة قداسة البابا.