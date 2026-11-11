وزيرة الإسكان تتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها في 5 مدن جديدة بالصعيد

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات تنفيذ مشروعات الطرق والمرافق والإسكان، وموقف عدد من ملفات العمل والخدمات بـ5 مدن جديدة بالصعيد، وهي: سوهاج الجديدة، والمنيا الجديدة، وقنا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات، ودفع العمل بها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت المشروعات وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ومستشفى ومركز شباب، وطرق ومرافق، ومحطات مياه شرب وصرف صحي، فضلاً عن حملات لمنع مخالفات البناء والممارسات العشوائية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية مواصلة المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، ودفع معدلات الإنجاز وسرعة تذليل أي معوقات، بالتوازي مع الاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة وتنسيق الموقع واستكمال الخدمات الأساسية والتصدي للمخالفات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وبناء مجتمعات متكاملة، وأيضاً تعظيم الاستفادة من استثمارات الدولة في مشروعات التنمية العمرانية بصعيد مصر.

ففي مدينة بني سويف الجديدة، تم متابعة موقف تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، الذي يضم 84 عمارة بإجمالي 2016 وحدة سكنية، وتشمل الأعمال تنفيذ الهياكل الخرسانية والحوائط والتشطيبات الداخلية والخارجية، كما تم متابعة موقف 60 وحدة بنظام الإيجار التمليكي.

وفي إطار جهود مواجهة المخالفات، نفذ جهاز المدينة حملة أسفرت عن غلق وتشميع 17 محلًا تعمل دون ترخيص، بواقع 3 محال بمنطقة مركز المدينة، و6 محال بالحي السكني الثاني، و8 محال بالحي السكني، مع فصل الكهرباء ومياه الشرب وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي مدينة سوهاج الجديدة، تابعت وزيرة الإسكان نتائج التشغيل التجريبي لعدد 2 طلمبة بمحطة تنقية مياه الشرب، لدعم تغذية منطقة 455 فدانًا وربطها برافع التوسعات الجنوبية لخدمة منطقة 735 فدانًا بالامتداد الجنوبي، حيث بلغت نسبة تنفيذ الرافع نحو 90%، ويعمل من خلال خط مياه قطر 800 مم وبطول 6.5 كم، كما تم تنفيذ خط مياه مزدوج قطر 500 مم بطول 750 مترًا لتغذية منطقة التوسعات الجنوبية، التي تضم منطقة 455 فدانًا وشريط 200 متر ومنطقة المستقبل ومشروعات بيت الوطن والإسكان الاجتماعي، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى لمحطة التنقية 35 ألف م3/يوم، لخدمة المدينة وجامعة سوهاج.

كما اطلعت الوزيرة على موقف تنفيذ مشروعات الطرق والمرافق بمجاورات (11 و12 و16 و17) بالتوسعات الجنوبية، إلى جانب أعمال صيانة الزراعات والمسطحات الخضراء بالمحاور الرئيسية وأمام منطقة «ابني بيتك 3» ومنطقة 455 فدانًا والإسكان العائلي الأول، وأعمال النظافة وتركيب الإنترلوك والبلدورات.

وفي إطار دعم الاستثمار، أعلن جهاز المدينة طرح 4 فرص استثمارية بأنشطة متنوعة، مع استمرار التقديم إلكترونيًا حتى 15 نوفمبر 2026، بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي وفقًا لكل فرصة، عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مدينة المنيا الجديدة، تم استعراض أعمال رصف الطرق بالحي السياحي ومنطقة بيت الوطن بالمنطقة الثانية، مع التنسيق بين الشركات المنفذة وإدارات التشغيل والصيانة والكهرباء لمراجعة المرافق القائمة قبل تنفيذ أعمال الأسفلت، كما نفذ جهاز المدينة 34 قرار غلق وتشميع لمحال وكافيهات تعمل دون تراخيص بمنطقة "أب تاون" وكافيهات "طاولة" بالممشى السياحي، بنطاق الحي الخامس والحي الأكثر تميزًا.

وفي مدينة قنا الجديدة، بلغت نسبة إنجاز محطة معالجة مياه الصرف الصحي 96%، بطاقة استيعابية 15.5 ألف م3/يوم، وعلى مساحة إجمالية 241.39 فدان للمراحل الثلاث، منها 80.46 فدان للمرحلة الأولى، مع استمرار تركيب المكونات الكهروميكانيكية وأعمال الكهرباء تمهيدًا لدخول المحطة الخدمة.

كما بلغت نسبة تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي نحو 70%، وجارٍ استكمال الأعمال تمهيدًا للضخ التجريبي، فيما وصلت نسبة تنفيذ الطرق الأسفلتية بالحي الثالث إلى 60%، مع تنفيذ الشبكة الرئيسية للاتصالات والإنترنت واستكمال كابلات الشبكة الثانوية، فضلاً عن متابعة موقف بعض مشروعات الخدمات، حيث يجري التنسيق لافتتاح مستشفى بسعة 175 سريرًا، واستلام مركز الشباب المقام على مساحة 15 فدانًا تمهيدًا لتشغيله.

وتتواصل أعمال تطوير الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية بالحيين الأول والثاني، من خلال ترميم الشوارع وإعادة الشيء لأصله، وإحلال وتجديد الأرصفة والبلدورات، واستكمال أعمال تنسيق الموقع والتشجير أمام جدارية المدخل الرئيسي للمدينة.

وفي مدينة أسيوط الجديدة، تابعت المهندسة راندة المنشاوي أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق أسيوط – الصعيد البحر الأحمر، وميدان المستقبل، والطريق الدائري بمنطقة عمارات الإسكان الاجتماعي (226 فدانًا)، إلى جانب تنفيذ خط الري الرئيسي بمنطقة التوسعات الجنوبية الشرقية "الرحاب" باستخدام المياه المعالجة، واستكمال تنفيذ مرافق المجاورة الثالثة بتوسعات شمال غرب المدينة، من شبكات المياه والصرف الصحي والطرق، تمهيدًا لتسليم الأراضي.

كما تتواصل أعمال تطوير ميدان النصر، الذي يربط الكتلة العمرانية الحالية بمنطقة "الرحاب"، وتشمل تنسيق الموقع وزراعة المسطحات الخضراء والنجيل والأشجار والنخيل، واستكمال شبكة الري بالمياه المعالجة وتوسعة الطريق المحيط بالميدان. ويجري كذلك تطوير الطريق الرئيسي بمنطقة مركز الخدمات الرئيسي، وتنفيذ أعمال التربة الزلطية والبلدورات والزراعات وتوصيلات الغاز الطبيعي، تمهيدًا للرصف عقب الانتهاء من أعمال المرافق.

جدير بالذكر أن المتابعة تضمنت جولات تفقدية قام بها المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، والمهندس محمد العزوني، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، والمهندس ياسر عبد الله رمضان، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والمهندس أحمد محمود حسن، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، والمهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة،