تكهنات إصابة عادل إمام بالزهايمر تلاحقه مجددا.. وشيرين تحسم الجدل «فيديوجراف»

ما حقيقة إصابة عادل إمام بالزهايمر ؟ سؤال بات يشغل الكثيرين من جمهور الزعيم عادل إمام بعد سريان شائعة حول إصابة عادل إمام بالزهايمر ، إذ لا تزال الحالة الصحية لنجم الكوميديا عادل إمام تشغل بال الأوساط الفنية ومحبيه، في ظل اختفائه عن الساحة، وظهوره على فترات متباعدة من خلال مداخلات هاتفية نادرة في البرامج التلفزيونية.

حقيقة إصابة عادل إمام بالزهايمر

بعد تردد شائعة إصابة "الزعيم" بمرض الزهايمر مجددًا، قطعت الفنانة شيرين، التي شاركته في العديد من الأعمال الفنية أبرزها "بخيت وعديلة"، الطريق على كل تلك التكهنات، بحسب "العربية".

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