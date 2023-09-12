عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تكهنات إصابة عادل إمام بالزهايمر تلاحقه مجددا.. وشيرين تحسم الجدل «فيديوجراف»

عادل إمام
عادل إمام

ما حقيقة إصابة عادل إمام بالزهايمر ؟ سؤال بات يشغل الكثيرين من جمهور الزعيم عادل إمام بعد سريان شائعة حول إصابة عادل إمام بالزهايمر ، إذ لا تزال الحالة الصحية لنجم الكوميديا عادل إمام تشغل بال الأوساط الفنية ومحبيه، في ظل اختفائه عن الساحة، وظهوره على فترات متباعدة من خلال مداخلات هاتفية نادرة في البرامج التلفزيونية.

حقيقة إصابة عادل إمام بالزهايمر

بعد تردد شائعة إصابة "الزعيم" بمرض الزهايمر مجددًا، قطعت الفنانة شيرين، التي شاركته في العديد من الأعمال الفنية أبرزها "بخيت وعديلة"، الطريق على كل تلك التكهنات، بحسب "العربية".

اقرأ أيضًا: ماجد الكدواني يبكي بسبب ابنته ويعتذر لزوجته على الهواء.. ما القصة؟ «فيديوجراف» 

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

4 انتقالات في 30 يومًا.. عمرو وردة يعود إلى الدوري المصري| فيديوجراف

للمزيد حول حقيقة إصابة عادل إمام بالزهايمر وكيف ردت شيرين على تلك التكهنات شاهد الفيديوجراف التالي:

عادل إمام زهايمر إصابة عادل إمام بالزهايمر حقيقة إصابة عادل إمام بالزهايمر حقيقة إصابة عادل إمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"العاصفة دانيال" في طريقها إلى إسرائيل وتخوفات من حدوث فيضانات

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

نجم الزمالك يكشف بالفيديو كواليس عودة بن شرقي للفريق

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

نجم الزمالك يعلن نبأ سارا لجماهير القلعة البيضاء بشأن زيزو

بهذه المناسبة.. الخميس إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص

موضوعات متعلقة

شمس الكويتية تبحث عن «راجل تافه»: طليقي سبب قص شعري| فيديوجراف

ضوء لامع ووميض غامض.. ماذا حدث في السماء قبل زلزال المغرب؟| «فيديوجراف»

المغرب مجرد بروفة.. اعرف قوة زلزال الفناء وكيف سيمزق القشرة الأرضية «فيديوجراف»

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

فيضانات إسطنبول الكارثية .. الكشف عن حجم الخسائر البشرية والمادية | فيديوجراف

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة «فيديوجراف»

ترشيحاتنا

السعودية.. السلطات تتحرك ضد فتاة أساءت للنبي

الإسعاف الليبية: الوضع مأساوي.. ومصر تشارك في نقل المصابين

وزيرة البيئة: مصر لديها خطة للتعامل مع نوبات الطقس الجامحة

تحالف إرهابي.. تونس تصدر أوامر اعتقال ضد مسئولين سابقين بينهم "الشاهد" و"عكاشة"

قضاء السنن الفائتة قبل الصلوات المفروضة.. دار الإفتاء تكشف الحكم

أشقاء وأبناء عمومة.. وفاة 70 شخصا من بني سويف في إعصار دانيال بليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر أمين وعلاء بسيوني يستقبلان عزاء والدتهما في مسجد الشرطة |صور

تسبب مضاعفات كثيرة .. هؤلاء ممنوعون من تناول حلاوة المولد

سعر غير متوقع لإطلالة الملكة رانيا الأخيرة

اقتربت من ربع مليون جنيه.. سعر صادم لجيب ديميت أوزديمير الأحمر  

فيديو

تكهنات إصابة عادل إمام بالزهايمر تلاحقه مجددا.. وشيرين تحسم الجدل «فيديوجراف»

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ