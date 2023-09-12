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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

مصرع فتاة بورسعيد
مصرع فتاة بورسعيد

تفاصيل مصرع فتاة بورسعيد .. شهد حي المناخ بمحافظة بورسعيد، في الساعة الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، جريمة قتل فتاة على يد شاب في الشارع، أمام مسجد الحسين.

تفاصيل مصرع فتاة بورسعيد

اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، تلقى إخطارًا يفيد بمقتل فتاة على يد شاب بالشارع أمام مسجد الحسين، في المنطقة الثامنة بحي المناخ.

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للمزيد حول حوادث وجرائم القتل وماذا تحمله قضية مقتل فتاة بورسعيد التي لقيت مصرعها على يد شاب في حي المناخ ببورسعيد شاهد الفيديوجراف التالي: 

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