زلزال يضرب 3 دول إحداها عربية .. العالم الهولندي يثير الرعب |فيديو جراف

العالم الهولندي فرانك هوجربيتس يتنبأ بزلزال جديد .. اسم العالم الهولندي تصدر مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، بسبب توقعاته بحدوث زلزال أشد خطورة من زلزال المغرب الذي وقع خلال الأيام الماضية.

العالم الهولندي فرانك هوجربيتس يتنبأ

الجميع يربط توقعات العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، بالأشياء الحقيقية التي تحدث على أرض الواقع، رغم نفي الجهات المتخصصة بعلوم الزلازل بأن هناك توقعات لها، لكن هذا العالم يصادفه الحظ في كثير من الأوقات.

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للمزيد حول تنبؤات العالم الهولندي فرانك هوجربيتس بشأن زلزال إسبانيا وزلزال البرتغال وتنبئه من قبل بـ زلزال المغرب شاهد الفيديوجراف التالي: