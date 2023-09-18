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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نبيلة مكرم تكشف عن سبب خروجها من وزارة الهجرة.. فيديوجراف

نبيلة مكرم ونجلها
نبيلة مكرم ونجلها رامي المتهم بقتل شخصين في أمريكا

قضية ابن وزيرة الهجرة .. السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، أكدت أنها قرّرت عمل مؤسسة خيرية، مرتبطة بالمرض النفسي،  بسبب المشكلة التي تعرضت لها، بعد مشكلة نجلها التي يعلمها الجميع.

قضية ابن وزيرة الهجرة

وأضافت خلال حوارها على قناة إم بي سي مصر، أنها قررت أن تؤسس هذه المؤسسة، حتى لا يمر أحد بنفس المشكلة التي تعرضت لها، هي ونجلها، وأنها أرادت تحويل المحنة إلى منحة.  

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