3.6 مليون لكل مواطن.. السعوديون يصبحون الأعلى دخلا في العالم «فيديوجراف»

اقتصاد السعودية سيصبح الأعلى دخلا في العالم .. في ظل النمو المتسارع في العديد من الأسواق الناشئة، يظل تأثير النمو الاقتصادي على الشعوب وتحسن أوضاعهم الاقتصادية موضوعاً معقداً، يتأثر بالعديد من المتغيرات، وعليه، يلزم لتحقيق شعور بالرفاهية الاقتصادية جهود متكاملة تتعدى مفهوم النمو الاقتصادي وقياسات الناتج المحلي الإجمالي.

اقتصاد السعودية الأعلى دخلا

وبحسب توقعات بنك "جولدمان ساكس"، من المتوقع أن يصبح السعوديون من أعلى الدخول عالمياً خارج الأسواق المتقدمة.

وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد سيصل إلى حوالي 120 ألف دولار - أي ما يعادل 3.6 مليون جنيه - بحلول عام 2075، مشمولاً 122 اقتصاداً في التقرير.

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