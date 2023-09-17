محمود حجازي يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني «فيديوجراف»

من هي خطيبة محمود حجازي؟ الفنان الشاب محمود حجازي احتفل بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني وتعيش في أمريكا، بعد انفصاله عن أسما شريف منير.

من هي خطيبة محمود حجازي؟

«صدى البلد» حصل على الصور الأولى من عقد القران، حيث كشف الفنان محمود حجازي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" عن تفاصيل خطوبته من فتاة تعيش في أمريكا.

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للمزيد حول من هي زوجة محمود حجازي ومن هي خطيبة محمود حجازي وموعد زفاف محمود حجازي بعد انفصاله عن أسما شريف منير، شاهد الفيديوجراف التالي: