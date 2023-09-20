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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مطعم شهير يورط عمرو خالد في أزمة.. والسبب «كوارع».. فيديوجراف

عمرو خالد
عمرو خالد

فيديو عمرو خالد .. رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه الداعية عمرو خالد داخل أحد المطاعم الشهيرة، لتتصدر الترند عبارات مثل "عمرو خالد كوارع"، و"عمرو خالد مطعم"، و"عمرو خالد فيديو"، و"فيديو عمرو خالد".

عمرو خالد فيديو

مقطع فيديو عمرو خالد أثار جدلًا بين مستخدمي مواقع التواصل، إذ وجّه بعضهم هجومًا لاذعًا على الداعية عمرو خالد، بينما عمد آخرون إلى الدفاع عنه. 

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للمزيد حول فيديو عمرو خالد كوارع وماذا جاء في فيديو عمرو خالد وتعليقات المتابعين على فيديو الكوارع شاهد الفيديوجراف التالي: 

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