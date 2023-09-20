مطعم شهير يورط عمرو خالد في أزمة.. والسبب «كوارع».. فيديوجراف

فيديو عمرو خالد .. رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه الداعية عمرو خالد داخل أحد المطاعم الشهيرة، لتتصدر الترند عبارات مثل "عمرو خالد كوارع"، و"عمرو خالد مطعم"، و"عمرو خالد فيديو"، و"فيديو عمرو خالد".

عمرو خالد فيديو

مقطع فيديو عمرو خالد أثار جدلًا بين مستخدمي مواقع التواصل، إذ وجّه بعضهم هجومًا لاذعًا على الداعية عمرو خالد، بينما عمد آخرون إلى الدفاع عنه.

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