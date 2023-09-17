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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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«بسبب إيلون ماسك».. مؤسس جوجل سيرجي برين يطلق زوجته بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

مؤسس جوجل سيرجي برين
مؤسس جوجل سيرجي برين يطلق زوجته بشكل مفاجئ

طلاق زوجة مؤسس جوجل سيرجي برين بعد زواج دام عدة سنوات، بسبب علاقة غرامية تجمعها بـ إيلون ماسك .. خبر تصدر جميع وكالات الأنباء خلال الساعات الماضية، باعتباره طلاقا جديدا في عالم الأثرياء، بطله هذه المرة الملياردير الأمريكي سيرجي برين، المؤسس المشارك لشركة جوجل، الذي تخلى عن زوجته نيكول شاناهان، بسبب مزاعم عن علاقة غرامية تربطها بأغنى شخص في الكوكب إيلون ماسك.

طلاق زوجة مؤسس جوجل

بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، أنهى سيرجي برين بهدوء طلاقه في مايو الماضي، من نيكول شاناهان، المحامية ومؤسسة جمعية "بيا إيكو" الخيرية غير الربحية.

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للمزيد حول تفاصيل طلاق زوجة مؤسس جوجل بسبب اكتشافه علاقة غرامية تجمعها بالملياردير إيلون ماسك وماذا دار في المحكمة ومصير ابنتهما شاهد الفيديوجراف التالي:

إيلون ماسك مؤسس جوجل سيرجي برين نيكول شاناهان طلاق زوجة مؤسس جوجل

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