أكد الدكتور محمد صبري، رئيس قسم القلب بأكاديمية قلب المبرة بمستشفى مبرة مصر القديمة، أن مشاركة البروفيسور الصيني جيانغ بين بان، مبتكر التقنية المستخدمة في إصلاح الصمام الميترالي بالقسطرة، خلال إجراء العمليات الثلاث تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات الطبية ونقل المعرفة إلى الأطباء المصريين.

وأوضح صبري، خلال تصريحات تليفزيونية، أن وجود مبتكر التقنية بنفسه والإشراف على تطبيقها خلال ورشة العمل يتيح للأطقم الطبية المصرية التعرف على التفاصيل الدقيقة للإجراء، واكتساب الخبرات العملية اللازمة لتكراره بكفاءة.

توطين التكنولوجيا والخبرات الطبية

وأضاف أن أهمية الحدث لا تتوقف عند نجاح تنفيذ عدد من العمليات، وإنما تمتد إلى توطين التكنولوجيا والخبرات الطبية المتقدمة داخل مصر، بما يسمح باستمرار تقديم هذه الخدمة للمرضى المصريين.

وشدد على أن الهدف هو بناء قدرات طبية مصرية قادرة على تطبيق التقنية بصورة مستدامة، ونقل الخبرات المكتسبة إلى الأكاديمية وغيرها من مستشفيات وزارة الصحة، بما يدعم تطوير التدخلات القلبية المتقدمة.