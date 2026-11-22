لا تقتصر مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على العوامل الوراثية أو قلة النشاط البدني، بل تلعب العادات الغذائية اليومية دورًا مهمًا في تحديد مدى سلامة القلب والشرايين، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة والمشروبات المحلاة.

وتحذر توصيات أطباء القلب من الإفراط في تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون غير الصحية والملح والسكريات المضافة، لما قد تسببه من ارتفاع الكوليسترول الضار وضغط الدم، وزيادة احتمالات تراكم الترسبات داخل الشرايين بمرور الوقت.

رقائق البطاطس من أسوأ الأطعمة لصحة القلب

تتصدر رقائق البطاطس قائمة الأطعمة التي ينصح بتقليلها للحفاظ على صحة القلب، إذ حذر الدكتور كوستوب دابادكار، أخصائي أمراض القلب، من الإفراط في تناولها بسبب احتوائها على كميات مرتفعة من الدهون والملح والسعرات الحرارية.

وأوضح الطبيب، في تصريحات نقلتها مجلة Parade الأمريكية، أن رقائق البطاطس تعد نموذجًا للأطعمة المصنعة التي قد تضر بصحة القلب والأوعية الدموية، خاصة عندما تصبح جزءًا أساسيًا ومتكررًا من النظام الغذائي.

وأشار إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة والمتحولة والكربوهيدرات المكررة تساهم في زيادة مستويات الدهون غير الصحية والأنسولين، ما يسرع تراكم الكوليسترول على جدران الشرايين، ويؤدي إلى تصلبها وتكوين اللويحات التي تعيق تدفق الدم.

5 مكونات غذائية تهدد صحة القلب والشرايين

من جانبها، حددت الدكتورة آنا بيريوكوفا، أخصائية أمراض القلب، مجموعة من المكونات الغذائية التي قد تؤثر سلبًا على صحة القلب والأوعية الدموية، وفقًا لتصريحات نقلها موقع Gazeta.Ru الروسي، وتشمل:

1- الدهون المتحولة

تعد الدهون المتحولة من أكثر أنواع الدهون ضررًا بصحة القلب، وتوجد في بعض الأطعمة المقلية والمخبوزات والحلويات والوجبات السريعة، إذ تساهم في رفع مستويات الكوليسترول الضار، ما يزيد احتمالات الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب.

2- الدهون المشبعة

تؤدي كثرة تناول الدهون المشبعة إلى ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم، وتوجد بنسب متفاوتة في منتجات الألبان كاملة الدسم وبعض أنواع الجبن والحلويات، إلى جانب زيت النخيل وزيت جوز الهند، لذلك ينصح بالاعتدال في استهلاك مصادرها.

3- ملح الطعام

يمثل الإفراط في تناول الملح أحد العوامل الغذائية المرتبطة بارتفاع ضغط الدم، إذ يؤدي استهلاك كميات كبيرة من الصوديوم إلى احتباس السوائل وزيادة الضغط على الأوعية الدموية، ما يرفع العبء الواقع على القلب ويزيد مخاطر الإصابة بأمراضه.

4- السكر المضاف

لا تقتصر أضرار الإفراط في السكر على زيادة الوزن، بل يرتبط أيضًا باضطرابات التمثيل الغذائي وارتفاع احتمالات الإصابة بالسمنة والسكري من النوع الثاني، وهما من عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب.

وتشمل أبرز مصادر السكر المضاف المشروبات الغازية والعصائر المحلاة والحلويات ومنتجات الألبان المنكهة، لذلك ينبغي الانتباه إلى كميات السكر الموجودة في المنتجات الغذائية اليومية.

5- اللحوم المصنعة

تحتوي بعض منتجات اللحوم المصنعة على نسب مرتفعة من الصوديوم والدهون المشبعة، إلى جانب المواد الحافظة والمضافات الغذائية، وقد يؤدي الإفراط في تناولها إلى زيادة المخاطر المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية، خاصة عند استبدالها بمصادر البروتين الصحية بصورة مستمرة.

السكريات المضافة.. خطر خفي يهدد القلب ويرفع ضغط الدم

لا تتوقف مخاطر الأطعمة غير الصحية عند الدهون والملح، إذ تمثل السكريات المضافة الموجودة في كثير من المنتجات فائقة المعالجة عاملًا آخر قد يؤثر في صحة القلب والأوعية الدموية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة Daily Mail البريطانية، حذر خبراء من أن الإفراط في استهلاك السكريات المضافة، خاصة من خلال المشروبات الغازية والوجبات الجاهزة والحلويات، يرتبط بزيادة مخاطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وأشارت الصحيفة إلى نتائج دراسات رصدت ارتفاع خطر الوفاة بأمراض القلب لدى الأشخاص الذين يحصلون على أكثر من ربع احتياجاتهم اليومية من السعرات الحرارية من السكريات المضافة، مقارنة بمن يستهلكون كميات أقل.

كما لفتت إلى أن الإفراط في تناول المشروبات الغازية قد يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة ببعض أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك قصور القلب والسكتات الدماغية.

وتفسر بعض الأبحاث هذه العلاقة بتأثير السكريات الزائدة في عمليات التمثيل الغذائي، إذ قد تساهم في ارتفاع مستويات حمض اليوريك، والتأثير في إنتاج أكسيد النيتريك المسؤول عن المساعدة في تنظيم تمدد الأوعية الدموية، فضلًا عن تنشيط أنظمة هرمونية تساهم في رفع ضغط الدم.

وفي السياق نفسه، أظهرت دراسة صينية أن زيادة استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة بمقدار 100 جرام يوميًا ارتبطت بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنحو 6%، وفقًا لما أوردته الصحيفة.

كيف تحافظ على صحة القلب من خلال التغذية؟

تؤكد هذه التحذيرات أهمية مراجعة العادات الغذائية اليومية، وعدم الاعتماد بصورة متكررة على الوجبات السريعة والأطعمة فائقة المعالجة، مع الاهتمام بتقليل الملح والسكريات المضافة والدهون المتحولة والمشبعة.

كما يساعد استبدال رقائق البطاطس والمقليات ببدائل غذائية أكثر توازنًا، والإكثار من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات غير المملحة، واختيار مصادر الدهون الصحية، في دعم صحة القلب وتقليل عوامل الخطر المرتبطة بأمراض الشرايين.

ويظل اتباع نظام غذائي متوازن، إلى جانب ممارسة النشاط البدني بانتظام والحفاظ على وزن صحي ومتابعة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، من أهم الخطوات للمساعدة في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.