وجعي زاد .. ريم البارودي تثير الجدل بـ رسالة غامضة | شاهد

أثارت الفنانة ريم البارودي الجدل بعد ظهورها في أحدث جلسة تصوير لها ، على أنغام أغنية لو وجعي زاد، ما جعل بعض المتابعين يعتقدون أنها توجه رسالة غامضة ، من خلال فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وأعلنت الفنانة ريم البارودي فى وقت سابق، عن اعتذارها عن المشاركة فى مسلسل “روج أسود” التى كان من المفترض أن تشارك فيه الفترة الحالية بسبب ظروف خاصة تمر بها.

ونشرت ريم البارودي منشور من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام من خلال خاصية الاستوري ، قائلة: “ تم اعتذاري عن عدم المشاركة فى عمل روج أسود ، تأليف أيمن سليم وإخراج مصطفى فكري .. وذلك لعد قدرتي على التصوير لظروفي الخاصة" .

تعليق ريم البارودي على أحداث فلسطين:

وعلقت الفنانة ريم البارودي خلال الفترة الماضية على الأوضاع الراهنة المؤلمة في غزة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتبت ريم البارودي :حسبي الله ونعم الوكيل ، ماتت الإنسانية والرحمه مات ضمير العالم.

أخر أعمال ريم البارودي:

ويعتبر أخر أعمال ريم البارودي هو مسلسل نقل عام، وشاركها في العمل مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: محمود حميدة، دينا، سميحة أيوب، محمد محمود محمد، محسن محيي الدين، نهلة سلامة، ميرهان حسين، إيهاب فهمي، أحمد بدير، سوسن بدر، نيكول سابا، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، أميرة أديب، علاء محمود، نور النبوي، صولا عمر، صبري عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، والمسلسل من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب.