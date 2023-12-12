عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة كريم عبدالعزيز ونيللي كريم.. تفاصيل أحدث عروض موسم الرياض| شاهد

صدى البلد

روج المستشار تركي ال شيخ عن مسرحية “السندباد” أحدث مسرحيات موسم الرياض ، في منشور،  من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

لمشاهدة المنشور من هنا 

وكتب تركي ال شيخ ، معلقًا: مسرحية السندباد … مسرحية بأجواء درامية تحكي قصة حياة السندباد من بطولة النجم العربي الكبير كريم عبد العزيز والفنانة نيلي كريم والفنان بيومي فؤاد في مسرح محمد العلي داخل.

txt

بطولة أحمد عيد| تركي آل شيخ يروج لأحدث عروض موسم الرياض.. شاهد

txt

أثارت الجدل.. «باميلا الكيك»: شايفة صباح ووديع الصافي بيشربوا ويسكي

txt

بعد أسبوعين من وفاة جوزي هكون مع غيره.. تصريح مثير من إعلامية شهيرة

txt

30 واحد ماتوا من عيلته | انهيار مخرجة فلسطينية شهيرة .. خاص

وعلى صعيد متصل ، روج المستشار تركي ال شيخ عن العرض المسرحي “عروسة من جهة إلكترونية ” ، في منشور ،  من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتب تركي ال شيخ ، معلقًا:"مسرحية عروسة من جهة إلكترونية .. مسرحية كوميدية من بطولة الفنانين أحمد عيد ودرة فى المسرح العالمي داخل بوليفارد سيتي".

وتدور المسرحية في إطار كوميدي، وهي من بطولة: أحمد عيد، ودرة، وبدرية طلبة، ومحمد ثروت

وقد أعلن المستشار تركي ال شيخ  ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية فى وقت لاحق، عن اختياره لعدد من العروض المسرحية لتقديمها في المملكة العربية السعودية . 

وقال تركي ال شيخ ، عبر صفحته علي موقع الصور والفيديوهات الشهير فيسبوك : انهيت منذ دقائق من اعتماد مسرحيات موسم الرياض الرابع … اخترت ٣٣ مسرحية ما بين سعودية وخليجية وعربية وعالمية … حرصت على اعتماد واختيار ٤ مسرحيات سورية واخترت الأفكار المطلوبة جماهيريًا … واعتمدت واخترت المصور ايمن عباس لتصوير وتصميم بوسترات المسرحيات جميعًا. 

وأضاف تركي ال شيخ :  ببساطة سيكون لدينا أكبر موسم مسرحي في العالم العربي … نحن نقف بجانب المسرح في الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض … نحن ندعم الابداع اينما كان… الاسماء ؟ فقط تخيل !… وبالتوفيق لكل المشاركين ونتمنى ان نحظى برضا الجمهور.

المستشار تركي آل شيخ أخبار موسم الرياض عروض موسم الرياض أخبار الفنان كريم عبد العزيز أفلام نيللي كريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

حقيقة مد انتخابات الرئاسة إلى يوم رابع.. رد حاسم من الهيئة الوطنية

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

عمليات خاصة.. إجراء عاجل من إسرائيل لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

بطولة أحمد عيد| تركي آل شيخ يروج لأحدث عروض موسم الرياض.. شاهد

أكبر فيلم في السينما العربية| عمرو سعد يكشف تفاصيل أحدث أعماله ..فيديو

عصام السقا يدلي بصوته فى انتخابات الرئاسة بمنطقة الهرم

بحضور منى زكي.. بدء عزاء شقيق أحمد حلمي بمسجد الشرطة |صور

مصر فى خطر .. نهال عنبر توجه رسالة من داخل لجنة الانتخابات|شاهد

فلسطين طول عمرها بتموت.. رامي صبري يوجه رسالة صادمة لمنتقديه

نشرة الفن.. فيديو مثير لأحمد سعد بوصلة رقص مع فنانات وتفاصيل الدورة السادسة من مهرجان الجونة

وصلة رقص مع فنانات .. فيديو مثير لـ أحمد سعد | شاهد

ترشيحاتنا

مواطنة من ذوي الهمم تحرص على الأدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية.. فيديو

في البيت الأبيض.. بايدن يلتقي غدا مع أسر الرهائن لدى حماس

للرد على الحوثيين.. إسرائيل ترسل سفينة الصواريخ ساعر 6 إلى البحر الأحمر

يحيا السيسي.. ناخبون أسوان يدعمون الرئيس أمام اللجان الانتخابية.. بالفيديو

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين وإصابة آخرين في غزة

نقل مواطن من ذوي الاحتياجات بالإسعاف للإدلاء بصوته في الانتخابات بالقليوبية ..صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أندر سلالة في العالم.. ولادة أنثى تمساح تثير دهشة في أمريكا

أسباب إصابة بعض الأطفال باضطراب التوحد عن غيرهم.. وراثية وبيئية

مسيرة طلابية.. جامعة حلوان تشارك في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد.. اعرف خريطة سقوط الأمطار المتوقعة

فيديو

كأس العالم للأندية..ماذا قال حسين الشحات ومجدي أفشة عن مشاركة الأهلي ؟ «فيديوجراف»

حماس تنتصر.. إسرائيل تستغيث بـ مصر من أجل الأسرى وهدنة إنسانية/ فيديوجراف

تخطى الـ 40 جنيهًا.. السبب الحقيقي لارتفاع أسعار البصل

فيديو صادم.. لن تصدق ما فعله سارق سيارة في مالكها ببريطانيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ