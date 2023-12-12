بطولة كريم عبدالعزيز ونيللي كريم.. تفاصيل أحدث عروض موسم الرياض| شاهد

روج المستشار تركي ال شيخ عن مسرحية “السندباد” أحدث مسرحيات موسم الرياض ، في منشور، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

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وكتب تركي ال شيخ ، معلقًا: مسرحية السندباد … مسرحية بأجواء درامية تحكي قصة حياة السندباد من بطولة النجم العربي الكبير كريم عبد العزيز والفنانة نيلي كريم والفنان بيومي فؤاد في مسرح محمد العلي داخل.

وعلى صعيد متصل ، روج المستشار تركي ال شيخ عن العرض المسرحي “عروسة من جهة إلكترونية ” ، في منشور ، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتب تركي ال شيخ ، معلقًا:"مسرحية عروسة من جهة إلكترونية .. مسرحية كوميدية من بطولة الفنانين أحمد عيد ودرة فى المسرح العالمي داخل بوليفارد سيتي".

وتدور المسرحية في إطار كوميدي، وهي من بطولة: أحمد عيد، ودرة، وبدرية طلبة، ومحمد ثروت

وقد أعلن المستشار تركي ال شيخ ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية فى وقت لاحق، عن اختياره لعدد من العروض المسرحية لتقديمها في المملكة العربية السعودية .

وقال تركي ال شيخ ، عبر صفحته علي موقع الصور والفيديوهات الشهير فيسبوك : انهيت منذ دقائق من اعتماد مسرحيات موسم الرياض الرابع … اخترت ٣٣ مسرحية ما بين سعودية وخليجية وعربية وعالمية … حرصت على اعتماد واختيار ٤ مسرحيات سورية واخترت الأفكار المطلوبة جماهيريًا … واعتمدت واخترت المصور ايمن عباس لتصوير وتصميم بوسترات المسرحيات جميعًا.

وأضاف تركي ال شيخ : ببساطة سيكون لدينا أكبر موسم مسرحي في العالم العربي … نحن نقف بجانب المسرح في الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض … نحن ندعم الابداع اينما كان… الاسماء ؟ فقط تخيل !… وبالتوفيق لكل المشاركين ونتمنى ان نحظى برضا الجمهور.