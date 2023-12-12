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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة أحمد عيد| تركي آل شيخ يروج لأحدث عروض موسم الرياض.. شاهد

صدى البلد

روج المستشار تركي ال شيخ عن أحدث مسرحيات موسم الرياض ، في منشور ،  من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

لمشاهدة المنشور من هنا 

وكتب تركي ال شيخ ، معلقًا:"مسرحية عروسة من جهة إلكترونية .. مسرحية كوميدية من بطولة الفنانين أحمد عيد ودرة فى المسرح العالمي داخل بوليفارد سيتي".

وتدور المسرحية في إطار كوميدي، وهي من بطولة: أحمد عيد، ودرة، وبدرية طلبة، ومحمد ثروت.

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وقد أعلن المستشار تركي ال شيخ  ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، عن اختياره لعدد من العروض المسرحية لتقديمها في المملكة العربية السعودية . 

وقال تركي ال شيخ ، عبر صفحته علي موقع الصور والفيديوهات الشهير فيسبوك : انهيت منذ دقائق من اعتماد مسرحيات موسم الرياض الرابع … اخترت ٣٣ مسرحية ما بين سعودية وخليجية وعربية وعالمية … حرصت على اعتماد واختيار ٤ مسرحيات سورية واخترت الأفكار المطلوبة جماهيريًا … واعتمدت واخترت المصور ايمن عباس لتصوير وتصميم بوسترات المسرحيات جميعًا. 

وأضاف تركي ال شيخ :  ببساطة سيكون لدينا أكبر موسم مسرحي في العالم العربي … نحن نقف بجانب المسرح في الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض … نحن ندعم الابداع اينما كان… الاسماء ؟ فقط تخيل !… وبالتوفيق لكل المشاركين ونتمنى ان نحظى برضا الجمهور .

المستشار تركي آل شيخ أخبار موسم الرياض احمد عيد أحدث أعمال درة احتفالات موسم الرياض

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