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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جرأة لايقة عليا | قرار فني من هاني شاكر .. فيديو

هاني شاكر
هاني شاكر

قال الفنان هاني شاكر إنه قرر أنه سيتجرأ فى إختياره لأغانيه خلال الفترة القادمة ،بشرط أن تناسب شخصيته.

وأضاف هاني شاكر فى تصريحات تليفزيونية: أنه الأن يستعد لطرح عدة أغاني مميزة وجديدة ، وأولها أغنية بعنوان “انسي اللى خان” ، والتى ستكون مختلفة تمامًا من حيث الشكل أو الموسيقي ، وهى من كلمات بهاء الدين محمد وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وعن جرأة إختياراته الفترة القادمة فى الأغاني التى ستطرح قريبًا ، قال هاني شاكر أن التجديد فى إختيار أعماله هام جدًا ولكن بشرط أن تناسبه ، معلقًا: “جرأة لايقة على هاني شاكر”.

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هاني شاكر يدعم القضية الفلسطينية

يطرح الهوية عربي   طرح أمير الغناء العربي النجم هاني شاكر أحدث أغانيه بعنوان "الهوية عربي" على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وأهالي غزة.

"الهوية عربي" من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفي شكري وتوزيع أحمد أمين وإنتاج محمد علام، كيوب ميوزك والشريك الرقمي فيكتوري لينك. ووضع هاني شاكر رساله في أول الفيديو قال فيها: إهداء من جميع أفراد هذا العمل الفني إلي أرواح الشهداء والشعب الفلسطيني الصامد.

وطرح مؤخرا أمير الغناء العربي هاني شاكر 3 اغاني هم (بلاد البخت) والذي احتلت قائمه التريند وقت نزولها لأكثر من 3 أسابيع و "الكبير" و "مروق" ولكنه قد وقف حاليا العمل في باقي الأغاني وايضا قام بتأجيل عدد كبير من الحفلات الذي كان يقوم باحيائها الفتره القادمة بسبب الوضع الراهن في فلسطين وتضامنا مع أحداث غزة.

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