عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تأجيل حفل هاني شاكر في لبنان بسبب أحداث غزة

هاني شاكر
هاني شاكر

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان هاني شاكر فى لبنان عن تأجيل حفله المنتظر إقامته يوم 2 من شهر ديسمبر إلى نهاية نفس الشهر وذلك بسب الاوضاع المأساوية فى غزة.  
وأضاف ميشيل عيسي منظم الحفل فى تصريح لبرنامج اي تي بالعربي أنه طلب من الفنان هاني شاكر تأجيل الحفل بسبب الاوضاع الراهنة ووافق هاني شاكر على هذا التأجيل. 

هاني شاكر يطرح الهوية عربي   طرح أمير الغناء العربي النجم هاني شاكر أحدث أغانيه بعنوان "الهوية عربي" على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وأهالي غزة.

 

"الهوية عربي" من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفي شكري وتوزيع أحمد أمين وإنتاج محمد علام، كيوب ميوزك والشريك الرقمي فيكتوري لينك. ووضع هاني شاكر رساله في أول الفيديو قال فيها: إهداء من جميع أفراد هذا العمل الفني إلي أرواح الشهداء والشعب الفلسطيني الصامد.


وطرح مؤخرا أمير الغناء العربي هاني شاكر 3 اغاني هم (بلاد البخت) والذي احتلت قائمه التريند وقت نزولها لأكثر من 3 أسابيع و "الكبير" و "مروق" ولكنه قد وقف حاليا العمل في باقي الأغاني وايضا قام بتأجيل عدد كبير من الحفلات الذي كان يقوم باحيائها الفتره القادمة بسبب الوضع الراهن في فلسطين وتضامنا مع أحداث غزة.

هاني شاكر لفنان هاني شاكر حفل الفنان هاني شاكر لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

مليون و300 ألف دولار.. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز

التصالح بالمتر والسعر مفاجأة| كل ما تريد معرفته عن قرار المباني الجديد

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

تطور عاجل في غرامة كهربا مع الزمالك| اعرف الحكاية

موضوعات متعلقة

القنوات الناقلة لحفل ليلة الدموع ضمن موسم الرياض

شاهد.. منى عبد الغني ترفض هدايا عيد ميلادها وتطالب بدعم غزة

ديسمبر القادم.. الصور الأولى من كواليس مسلسل "وبقينا اتنين"

أخبار الفن.. طلاق زينب فياض ابنة هيفاء وهبي.. ومحمد رمضان يعتذر لجمهور المغرب لهذا السبب

وائل الفشني يحيى أولى حفلات الشتاء على مسرح ساقية الصاوي

عبد الوهاب والسنباطى وبليغ ضيوف التراث فى معهد الموسيقى

وصول رامي جمال وتامر عاشور إلى السعودية استعدادا لحفل ليلة الدموع

عمرو الليثي يحقق أمنية عمرو محمد علي في السفر إلى السعودية وأداء العمرة

ترشيحاتنا

كاستينج تمثيل.. الداخلية تداهم مقر تصوير فيديوهات الشباب بالدقي

شرط واحد لتراجع الزمالك عن بيع أحمد فتوح.. ما هو؟

الإدارية العليا: الشك في الجريمة يُفسر لصالح المتهم

أحمد حسن يعلن عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

زاهي حواس : أجمل الأشياء يراها زائرو رمسيس وذهب الفراعنة بـ سيدني

الجانب الفلسطيني تسلم 1999 طن مستلزمات طبية.. مصر تواصل جهودها لإيصال المساعدات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. دنيا المصري تستعرض جمالها في إطلالة جديدة| شاهد

يتسبب فى أمراض خطيرة.. حيل مذهلة تخلصك من التوتر

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

رفقة أخيها.. جنا عمرو دياب تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

على أنقاض7 أكتوبر سيتم بناء مجتمع إسرائيلي آخر.. والاحتلال يستعين بالصقور|فما السبب؟

عاجل.. انخفاض سعر الذهب 400 جنيه.. وصدمة تنتظر المتلاعبين بالدولار

السكر بـ27 جنيها للكيلو بهذه المنافذ| توقعات الأسعار الفترة القادمة.. فيديو

نوة المكنسة تهدد الإسكندرية.. ماذا يحدث؟ (تغطية خاصة).. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ