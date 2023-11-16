تأجيل حفل هاني شاكر في لبنان بسبب أحداث غزة

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان هاني شاكر فى لبنان عن تأجيل حفله المنتظر إقامته يوم 2 من شهر ديسمبر إلى نهاية نفس الشهر وذلك بسب الاوضاع المأساوية فى غزة.

وأضاف ميشيل عيسي منظم الحفل فى تصريح لبرنامج اي تي بالعربي أنه طلب من الفنان هاني شاكر تأجيل الحفل بسبب الاوضاع الراهنة ووافق هاني شاكر على هذا التأجيل.

هاني شاكر يطرح الهوية عربي طرح أمير الغناء العربي النجم هاني شاكر أحدث أغانيه بعنوان "الهوية عربي" على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وأهالي غزة.

"الهوية عربي" من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفي شكري وتوزيع أحمد أمين وإنتاج محمد علام، كيوب ميوزك والشريك الرقمي فيكتوري لينك. ووضع هاني شاكر رساله في أول الفيديو قال فيها: إهداء من جميع أفراد هذا العمل الفني إلي أرواح الشهداء والشعب الفلسطيني الصامد.



وطرح مؤخرا أمير الغناء العربي هاني شاكر 3 اغاني هم (بلاد البخت) والذي احتلت قائمه التريند وقت نزولها لأكثر من 3 أسابيع و "الكبير" و "مروق" ولكنه قد وقف حاليا العمل في باقي الأغاني وايضا قام بتأجيل عدد كبير من الحفلات الذي كان يقوم باحيائها الفتره القادمة بسبب الوضع الراهن في فلسطين وتضامنا مع أحداث غزة.