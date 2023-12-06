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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مراته لابسة كيلو دهب| احتفال لافت من حمو بيكا بـ سبوع بنته ..شاهد

حمو بيكا وزوجته
حمو بيكا وزوجته

احتفل مطرب المهرجانات حمو بيكا بـ “سبوع” طفلته الأولى تاج في إحدى قاعات الأفراح ، برفقة زوجته شمس وأصدقائه وعائلته.

حيث وصل الحفل مستعينًا بسيارة كلاسيكية ومكشوفة السقف ،وشارك حمو بيكا جمهوره بعض الصور والفيديوهات من داخل القاعة ، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

 

وقد حرص مؤدي المهرجانات حمو بيكا على مشاركة جمهوره فيديو من كواليس ولادة ابنته الأولى تاج، حيث ظهر فى الفيديو مع زوجته شمس وهما يستعدان لاستقبال أول مولود لهما.

وعلق حمو على الفيديو قائلا: اللهم لك الحمد، فرحة العمر كله أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بحته منك ومن حبيبه عمرك.. والحمد لله ربنا رزقتي بأهم حاجه في حياتي "تاج".. ربنا يخليكوا ليا يا رب واقدر اسعدك واساعدك في حياتك يا بنتي.

احتفل مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بعيد زواجه الثالث على زوجته شمس، وذلك بحضور عدد من الاهل والاصدقاء. 

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وكان قد كشف الفنان أكرم حسني عن انتهاء خلافه مع مؤدى المهرجانات حمو بيكا والذي كان بسبب اغنيه بالباقي لبان.

وقال اكرم حسني في تصريح لقناة العربية :" خلافي مع حمو بيكا انتهي و لم ارفع دعوى قضائيه لانني وجدته طيب وعلى نياته".

 

 

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