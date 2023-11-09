حمو بيكا ينشر فيديو لاستقبال ابنته الأولى تاج

حرص مؤدي المهرجانات حمو بيكا على مشاركة جمهوره فيديو من كواليس ولادة ابنته الأولى تاج، حيث ظهر فى الفيديو مع زوجته شمس وهما يستعدان لاستقبال أول مولود لهما.



وعلق حمو على الفيديو قائلا: اللهم لك الحمد، فرحة العمر كله أن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بحته منك ومن حبيبه عمرك.. والحمد لله ربنا رزقتي بأهم حاجه في حياتي "تاج".. ربنا يخليكوا ليا يا رب واقدر اسعدك واساعدك في حياتك يا بنتي.

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حمو بيكا يحتفل بعيد ميلاد زوجته

احتفل مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بعيد زواجه الثالث على زوجته شمس، وذلك بحضور عدد من الاهل والاصدقاء.



وكان قد كشف الفنان أكرم حسني عن انتهاء خلافه مع مؤدى المهرجانات حمو بيكا والذي كان بسبب اغنيه بالباقي لبان.



وقال اكرم حسني في تصريح لقناة العربية :" خلافي مع حمو بيكا انتهي و لم ارفع دعوى قضائيه لانني وجدته طيب وعلى نياته".





أكرم حسني وحمو بيكا

وكان قد كشف أكرم حسنى تفاصيل خلافه مع مؤدى المهرجانات حمو بيكا وأنه رفع دعوة قضائية على حمو بيكا لسرقة أغنية " بالباقى لبان"، وتواصل مع الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية السابق لإثبات الحالة وأنه ترك الموضوع للقضاء .