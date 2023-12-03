أسمه الحقيقي وأشهر أعماله الفنية .. معلومات عن الراحل أشرف عبد الغفور

توفي اليوم واحد من أبرز نجوم الفن وهو الفنان أشرف عبد الغفور ‘ حيث جاء خبر وفاته بشكل مفاجئ، إثر حادث سيارة برفقة زوجته، والتي نجت من الحادث بأعجوبة ،ويتواجد جثمان أشرف عبد الغفور حاليا، في أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، والذي يتواجد به زوجته أيضا.

أبرز المعلومات عن أشرف عبد الغفور

اسمه الحقيقي عبدالغفور محمد عبدالجواد، ولد في مدينة المحلة الكبرى ،هو من مواليد 22 يونيو عام 1939.

- هوايته في التمثيل بدأت من خلال مشاركته بفريق المسرح بمدرسة الجيزة الثانوية، وفريق التمثيل بهيئة التحرير.

في السينما قدم العديد من الأفلام منذ بداية مشواره الفني وكان من بينها "لا شيء يهم"، " رجال في المصيدة"، "الشوارع الخلفية" في عام 1974.

- تزوج الفنان أشرف عبدالغفور من ابنة عمه، ولديه ثلاثة أبناء من بينهم الفنانة ريهام عبدالغفور، التي استطاعت أن تثبت موهبتها في عالم الفن في وقت قصير، وأشقائها تامر عبدالغفور وريم عبدالغفور.

- خريج أول دفعة للتمثيل من المعهد العالي للسينما عام 1963.

أول عمل قدمه كان من خلال المسرح عام 1962 من خلال مسرحية جلفدان هانم.

- كان أول عمل سينمائي شارك فيه كان عام 1966 في فيلم القاهرة 30 بطولة سعاد حسني.

- آخر ظهور سينمائي كان عام 1977 بفيلم حلوة يا دنيا الحب.

- شارك في نحو 25 فيلما سينمائيا أبرزها «شاطئ المرح، قصر الشوق، بيت الطالبات».

- شارك في أكثر من 150 عمل درامي من أبرزها مسلسلات «القاهرة والناس، حضرة المتهم أبي، عمر بن عبدالعزيز، أئمة الهدى، عظماء في التاريخ، زيزنيا، شيخ العرب همام، جبل الحلال، يتربى في عزو، الرحايا».

-اشتهر الراحل أشرف عبدالغفور بتقديم الأدوار التاريخية بسبب إجادته للغة العربية، وشارك في مسلسل "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك".

- تولى منصب نقيب المهن التمثيلية عام 2011.

_ ابنته هي الفنانة ريهام عبد الغفور

_تم تكريمه مؤخرا من المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي.

- استمرت مسيرة الفنان أشرف عبدالغفور الفنية قرابة ال 50 عام، قدم خلالها عدد كبير جدا من الأعمال الفنية التي تركت بصمة مع الجمهور، إلى أن رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 81 عام .

أخر تكريم

وقد كرم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي الفنان أشرف عبد الغفور.تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

جاء التكريم ضمن سلسلة تكريمات يقوم بها المركز بشكل شهري، حيث يتم اختيار رائد في مجال المسرح وتسليط الضوء على مسيرته الفنية المميزة.

أخر ظهور

وكان آخر ظهور للفنان الراحل أشرف عبد الغفور، قبل أسابيع من وفاته، وتحديدًا 24 أغسطس الماضي، في مدينة العلمين الجديدة، حيث حرص على حضور الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، بصحبة ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور.