حادث خطير.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان أشرف عبد الغفور| صور

توفي الفنان أشرف عبد الغفور بشكل مفاجئ، مساء اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023؛ بعد وقوع حادث سيارة برفقة زوجته، والتي نجت منه بأعجوبة.
وعن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أشرف عبد الغفور، فكان في سيارته مع زوجته بعد خروجهما من منزلهما في إحدى التجمعات السكنية الشهيرة، قبل أن يتعرض لحادث خطير.
ويتواجد جثمان أشرف عبد الغفور حاليا، في أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، والذي يتواجد به زوجته أيضا.
ونعت نقابة المهن التمثيلية، الفنان القدير أشرف عبد الغفور، نقيب المهن التمثيلية الأسبق، والذي توفي اليوم الأحد.
وجاء في بيان نقابة المهن التمثيلية: “تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ومجلس الإدارة، بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون”.
أبرز المعلومات عن الفنان الراحل أشرف عبد الغفور
- من مواليد 22 يونيو عام 1939 في مدينة المحلة الكبرى.
- هوايته في التمثيل بدأت من خلال مشاركته بفريق المسرح بمدرسة الجيزة الثانوية، وفريق التمثيل بهيئة التحرير.
- خريج أول دفعة للتمثيل من المعهد العالي للسينما عام 1963.
- أول عمل قدمه كان من خلال المسرح عام 1962 من خلال مسرحية جلفدان هانم.
- أول عمل سينمائي شارك فيه كان عام 1966، وهو فيلم القاهرة 30 بطولة سعاد حسني.
- آخر ظهور سينمائي كان عام 1977 في فيلم حلوة يا دنيا الحب.
- شارك في نحو 25 فيلما سينمائيا أبرزها «شاطئ المرح، قصر الشوق، بيت الطالبات».
- شارك في أكثر من 150 عملا دراميا، من أبرزها مسلسلات «القاهرة والناس، حضرة المتهم أبي، عمر بن عبد العزيز، أئمة الهدى، عظماء في التاريخ، زيزينيا، شيخ العرب همام، جبل الحلال، يتربى في عزو، الرحايا».
- تولى منصب نقيب المهن التمثيلية عام 2011.
- ابنته هي الفنانة ريهام عبد الغفور
- كُرِّمَ مؤخرا من المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي.