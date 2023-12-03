حادث خطير.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان أشرف عبد الغفور| صور

توفي الفنان أشرف عبد الغفور بشكل مفاجئ، مساء اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023؛ بعد وقوع حادث سيارة برفقة زوجته، والتي نجت منه بأعجوبة.

وعن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أشرف عبد الغفور، فكان في سيارته مع زوجته بعد خروجهما من منزلهما في إحدى التجمعات السكنية الشهيرة، قبل أن يتعرض لحادث خطير.

ويتواجد جثمان أشرف عبد الغفور حاليا، في أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، والذي يتواجد به زوجته أيضا.

ونعت نقابة المهن التمثيلية، الفنان القدير أشرف عبد الغفور، نقيب المهن التمثيلية الأسبق، والذي توفي اليوم الأحد.

وجاء في بيان نقابة المهن التمثيلية: “تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ومجلس الإدارة، بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون”.

أبرز المعلومات عن الفنان الراحل أشرف عبد الغفور