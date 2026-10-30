تحصين 77 ألفًا و912 رأس ماشية بالغربية ضد الجلد العقدي وطاعون المجترات الصغيرة

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مستجدات تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وطاعون المجترات الصغيرة للأغنام والماعز؛ للوقوف على معدلات الإنجاز وانتظام أعمال اللجان البيطرية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية والمعدية.

وأكد محافظ الغربية استمرار تكثيف الجهود الميدانية وتوفير أوجه الدعم اللازمة لفرق التحصين، مشددًا على أهمية الوصول إلى جميع المربين بالقرى والعزب، وحصر رؤوس الماشية المستهدفة وتحصينها وفقًا للبرامج المحددة، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية والحفاظ على مصادر دخل المربين ودعم الاقتصاد المحلي.

تحرك تنفيذي عاجل

ومن جهتها، أوضحت الدكتوره نعمة عارف وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، أن الحملة حققت معدلات إنجاز بلغت 35.2% من إجمالي المستهدف، حيث نجحت 233 لجنة بيطرية في تحصين 77 ألفًا و912 رأس ماشية من إجمالي 222 ألفًا و503 رؤوس مستهدفة، بواقع 62 ألفًا و277 رأسًا من الأبقار، و13 ألفًا و134 رأسًا من الأغنام، و2501 رأس من الماعز.

رفع كفاءة الخدمات

وأضافت أن اللجان البيطرية تواصل أعمالها الميدانية بمختلف أنحاء المحافظة للوصول إلى المربين وتقديم التحصينات اللازمة باستخدام لقاحات آمنة وفعالة، مع استمرار أعمال الحصر والتوعية بأهمية التحصين.

وناشدت المربين، بالتعاون مع لجان الحملة والتوجه إلى الوحدات البيطرية لتحصين حيواناتهم، حفاظًا على سلامة القطعان والوقاية من انتشار الأمراض الوبائية.