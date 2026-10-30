قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته المجرية العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء
دون تغيير.. سعر العملات العربية في البنوك الريال السعودي والدينار الكويتي الآن
استنفار أمني حول منتجع ترامب في فلوريدا.. نشر منظومات دفاع جوي تحسبا لتهديدات محتملة من إيران
تعادل بترول أسيوط والجونة 1-1 في الدوري
الرئيس السيسي يؤكد أهمية مواصلة الارتقاء بالعلاقات مع المجر وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
جدو: بيراميدز ينافس الأهلي والزمالك على لقب الدوري.. ونتمنى حسم البطولة هذه المرة
الرئيس السيسي يغادر بودابست عقب اختتام زيارته الرسمية للمجر
السيسي: لا سلام مستداما في الشرق الأوسط دون تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية
أسعار تويوتا أوربان كروزر 2027 في السعودية
100 دولار بكام انهاردة؟.. أسعار العملة الأمريكية اليوم بعد قرار البنك المركزي
كارثة تهدد الإمارات.. كيف تحولت بقعة نفط إلى أزمة تستمر آثارها لسنوات؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحصين 77 ألفًا و912 رأس ماشية بالغربية ضد الجلد العقدي وطاعون المجترات الصغيرة

بيطري الغربية
بيطري الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مستجدات تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وطاعون المجترات الصغيرة للأغنام والماعز؛ للوقوف على معدلات الإنجاز وانتظام أعمال اللجان البيطرية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية والمعدية.

وأكد محافظ الغربية استمرار تكثيف الجهود الميدانية وتوفير أوجه الدعم اللازمة لفرق التحصين، مشددًا على أهمية الوصول إلى جميع المربين بالقرى والعزب، وحصر رؤوس الماشية المستهدفة وتحصينها وفقًا للبرامج المحددة، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية والحفاظ على مصادر دخل المربين ودعم الاقتصاد المحلي.

تحرك تنفيذي عاجل 

ومن جهتها، أوضحت الدكتوره نعمة عارف وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، أن الحملة حققت معدلات إنجاز بلغت 35.2% من إجمالي المستهدف، حيث نجحت 233 لجنة بيطرية في تحصين 77 ألفًا و912 رأس ماشية من إجمالي 222 ألفًا و503 رؤوس مستهدفة، بواقع 62 ألفًا و277 رأسًا من الأبقار، و13 ألفًا و134 رأسًا من الأغنام، و2501 رأس من الماعز.

رفع كفاءة الخدمات 

وأضافت أن اللجان البيطرية تواصل أعمالها الميدانية بمختلف أنحاء المحافظة للوصول إلى المربين وتقديم التحصينات اللازمة باستخدام لقاحات آمنة وفعالة، مع استمرار أعمال الحصر والتوعية بأهمية التحصين.

وناشدت المربين، بالتعاون مع لجان الحملة والتوجه إلى الوحدات البيطرية لتحصين حيواناتهم، حفاظًا على سلامة القطعان والوقاية من انتشار الأمراض الوبائية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة الخدمات بيطري الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

شيكو بانزا

لجنة الحكام تحسم موقف شيكوبانزا من العقوبة بعد واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

إمام عاشور ومحمد هاني

جاي على هوى إدارة الكرة.. مفاجأة بشأن استبعاد هاني وإمام عاشور

الحسين عموتة

رحيله الحل.. أمير هشام يطالب الأهلي بإقالة عموتة ويرشح 4 أسماء لخلافته

الذهب

الذهب ارتفع 8 أضعاف في مصر خلال 6 سنوات.. مفاجآت بشأن الأسعار

حالة الطقس اليوم

تحذير عاجل من الأرصاد.. ظاهرة جوية تضرب الطرق في مصر 5 ساعات

أسعار الذهب الان

أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 الان

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| كيف تنظم الأم مواعيد نوم الأطفال والاستيقاظ للمدرسة؟.. وعلامة تظهر في بداية هبوط عضلة القلب

هدي الاتربي

أثارت الجدل.. تفاصيل إطلالات هدى الإتربي بمهرجان الجونة

أرشيفي

اليوم وغدا.. ظواهر فلكية تظهر في سماء الأردن

بالصور

أفضل أنواع الجبن الصحية.. قراءة الملصقات ضرورة

أفضل أنواع الجبن الصحية
أفضل أنواع الجبن الصحية
أفضل أنواع الجبن الصحية

لست بحاجة إلى السعادة لتشعر بالرضا.. علماء النفس يكشفون السر

ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟
ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟
ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟

تحفة معمارية.. نظرة على دير منحوت بصخور جبل المقطم في مصر يجذب المحليين والسياح

مصور مصري يوثق جمال دير الأنبا سمعان الخراز
مصور مصري يوثق جمال دير الأنبا سمعان الخراز
مصور مصري يوثق جمال دير الأنبا سمعان الخراز

محافظ الوادي الجديد تعتمد تحديث الأحوزة العمرانية لـ 16 قرية بمركز بلاط

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد