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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد وفاتها.. صورة نادرة للراحلة ناهد فريد شوقي مع والدتها هدى سلطان|شاهد

ناهد فريد شوقي
ناهد فريد شوقي

توفيت الفنانة والمنتجة ناهد فريد شوقى أمس ، بعد أن تعرضت لأزمة صحية شديدة دخلت على أثرها المستشفى، ولازمتها ابنتها الفنانة ناهد السباعي التى عادت من لبنان حيث كانت تقوم بتصوير عمل جديد.

وكان قد تداول رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية ، صورة نادرة للراحلة ناهد فريد شوقى وهى تحمل ابنتها ناهد السباعي أثناء طفولتها ، بصحبة والدتها هدى سلطان وزوجها مدحت السباعى.

وقد أعلنت الفنانة آيه سماحة وفاة ناهد فريد شوقي من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.

وقالت آيه سماحة : لا حول ولا قوة الا بالله .. انتقلت الى رحمة الله امى التانية ناهد فريد شوقى .. انا لله وانا اليه راجعون .. صلاة الجنازة عصرا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد". 

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ولدت ناهد فريد شوقى فى الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1950، ونشأت في عائلة فنية عريقة، فوالدها هو الفنان الراحل فريد شوقي، وأمها هي الفنانة الراحلة هدى سلطان، وشقيقتها من والدها الفنانة رانيا فريد شوقى.

دخلت ناهد فريد شوقى عالم الفن من جهة الانتاج حيث قررت تأسيس شركة للإنتاج تحمل اسمها، وأنتجت كثيرا من الأفلام التي تركت بصمة في السينما، منها فيلم "لا تبكي يا حبيبي"، وفيلم "هيستريا"، وفيلم "من نظرة عين"، كما عملت ناهد فريد شوقي كمنتجة تنفيذية ومشرفة على الإنتاج للكثير من المسلسلات التلفزيونية منها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى".

 

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