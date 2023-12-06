ملاك بالنسبة لأسرتها.. تعليق صادم من زوج رنا سماحة |فيديو

كشف الثنائي رنا سماحة وزوجها الملحن سامر أبو طالب عن أبرز الصفات التى تزعج كل منهما فى الأخر، خلال استضافتهما في برنامج البيه والهانم تقديم الإعلامية نورين شحاتة وممدوح الشناوي الذى يعرض على قناة القاهرة والناس.

و قال سامر أبو طالب إن أكثر شيء يزعجه في زوجته رنا سماحة العصبية والصوت المرتفع دائمًا دون سبب.

وأضاف سامر أبو طالب، معلقًا: رنا صوتها عالي أوي، ولكني قعدت قاعدة عائلية عندهم في البيت واكتشفت أن أبوها وأمها وأخواتها نفس الحكاية وهي ملاك بالنسبة لهم فمابقتش أضايق وعرفت أنها وراثة.

لترد رنا سماحة مازحة ، “عائلة سامر هاديين أوي وساعات لما بروح عندهم بزهق، لكن إحنا في البيت الناس بتسمع صوتنا لو اتجمعنا”.

ومن المقرر أن الفنانة رنا سماحة تستعد لطرح أولى أغاني الـ"ميني ألبوم" الخاص بها، التي تحمل اسم “عاملة عبيطة”، والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

ويشار إلى أن أغنية عاملة عبيطة، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، توزيع خليل وشندي، ومن إخراج حسام مجدي، إنتاج معتز رضا وسامر أبو طالب، توزيع winway.

أغنية عاملة عبيطة تعد هي أولى أغاني ميني ألبوم رنا سماحة الجديد، حيث انتهى صناعها من تسجيلها، وأصبحت جاهزة للعرض خلال الأيام المقبلة، وباقي الأغاني ستصدر تباعًا بعد طرح هذه الأغنية.

وتعاونت رنا سماحة في الميني ألبوم، مع مجموعة كبيرة من الشعراء والمؤلفين والملحنين، وتقدم خلاله لونًا جديدا من الأغاني التي لم يعتد عليها الجمهور.

وكانت أخر أعمال رنا سماحة هى أغنية طوب الأرض، وتعاونت فيها مع الشاعر محمود سليم، ألحان تيام على، توزيع تامر نور، تنفيذ وليد نجم، وسامر أبو طالب، ومن إنتاج شركة هورفات للإنتاج الفني.