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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عاملة عبيطة.. رنا سماحة تفاجئ جمهورها بألبوم جديد

صدى البلد

تستعد الفنانة رنا سماحة، لطرح أولى أغاني الـ"ميني ألبوم" الخاص بها، التي تحمل اسم “عاملة عبيطة”، والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

ويشار إلى أن أغنية عاملة عبيطة، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، توزيع خليل وشندي، ومن إخراج حسام مجدي، إنتاج معتز رضا وسامر أبو طالب، توزيع winway.

أغنية عاملة عبيطة تعد هي أولى أغاني ميني ألبوم رنا سماحة الجديد، حيث انتهى صناعها من تسجيلها، وأصبحت جاهزة للعرض خلال الأيام المقبلة، وباقي الأغاني ستصدر تباعًا بعد طرح هذه الأغنية.

وتعاونت رنا سماحة في الميني ألبوم، مع مجموعة كبيرة من الشعراء والمؤلفين والملحنين، وتقدم خلاله لونًا جديدا من الأغاني التي لم يعتد عليها الجمهور.

واختارت رنا أغنيتين حتى الآن، وهما من تأليف سلمى رشيد، وأسامة محرز، ومن ألحان مودي سعيد محمد خلف،  وتوزيع عمر إسماعيل، وأحمد عبد السلام.

وكانت أغنية طوب الأرض، آخر أعمال رنا سماحة، وتعاونت فيها مع الشاعر محمود سليم، ألحان تيام على، توزيع تامر نور، تنفيذ وليد نجم، وسامر أبو طالب، ومن إنتاج شركة هورفات للإنتاج الفني. 

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