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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد وفاته .. شاهد أخر ظهور للراحل أشرف عبدالغفور

صدى البلد

توفي الفنان أشرف عبد الغفور بشكل مفاجئ، مساء اليوم الأحد ،إثر  حادث سيارة برفقة زوجته، والتي نجت من الحاث  بأعجوبة. 

وعن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أشرف عبد الغفور، فكان في سيارته مع زوجته بعد خروجهما من منزلهما في إحدى التجمعات السكنية الشهيرة، قبل أن يتعرض لحادث خطير. 

ويتواجد جثمان أشرف عبد الغفور حاليا، في أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، والذي يتواجد به زوجته أيضا.

وكان آخر ظهور للفنان الراحل أشرف عبد الغفور، قبل أسابيع من وفاته، وتحديدًا 24 أغسطس الماضي، في مدينة العلمين الجديدة، حيث حرص على حضور الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، بصحبة ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور.

ونعت نقابة المهن التمثيلية، الفنان القدير أشرف عبد الغفور، نقيب المهن التمثيلية الأسبق، والذي توفي اليوم الأحد.

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وجاء في بيان نقابة المهن التمثيلية: “تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ومجلس الإدارة، بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون”.

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